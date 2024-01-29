Хусити завдали удару по військовому кораблю США

Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці

Хусити завдали ракетного удару по військовому кораблю США поблизу узбережжя Ємену. Про це інформує Сіньхуа.

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Ракету було запущено по передовій опорній плавучій базі «Льюіс Пуллер» у Аденській затоці. Це судно надає логістичну підтримку американським військам у регіоні. Наразі невідомо, чи вдалося хуситам вразити судно.

У відповідь США і Велика Британія нанесли низку повітряних ударів по військових об’єктах бойовиків.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Нагадаємо, у Червоному морі хусити атакували британський військовий корабель HMS Diamond.

Напередодні військові США завдали удару по хуситах в Ємені після того, як бойовики вкотре атакували цивільні судна.

Нагадаємо, що напередодні єменські хусити атакували нафтовий танкер Marlin Luanda, який перебував в Аденській затоці і перевозив нафтопродукти російського походження. Унаслідок цього на борту спалахнула пожежа, ніхто не постраждав.

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Раніше хусити здійснили атаку на американський корабель Chem Ranger, випустивши дві балістичні ракети.

Як повідоммлялося, військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів у Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє стратегію для проведення тривалої військової операції проти хуситів у Ємені, оскільки низка завданих ударів не змогла зупинити напади угруповання на іноземні судна в Червоному морі.