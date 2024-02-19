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Офіційно: ЗСУ вранці збили два літаки окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Офіційно: ЗСУ вранці збили два літаки окупантів
фото ілюстративне

ЗСУ знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С

Сьогодні зранку, 19 лютого українські захисники збили два російські літаки –один винищувач-бомбардувальник Су-34 і один винищувач Су-35С. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Генгштаб ЗСУ.

«Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С. Дякую за роботу!», – йдеться у повідомленні.

Офіційно: ЗСУ вранці збили два літаки окупантів фото 1

Раніше повідомлялося, що у Маріупольському районі впав палаючий літак.

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.  Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

На східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА «Орлан-10».

Теги: окупанти літак населення ворог винищувач

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