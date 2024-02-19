Офіційно: ЗСУ вранці збили два літаки окупантів

ЗСУ знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С

Сьогодні зранку, 19 лютого українські захисники збили два російські літаки –один винищувач-бомбардувальник Су-34 і один винищувач Су-35С. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Генгштаб ЗСУ.

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«Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С. Дякую за роботу!», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Маріупольському районі впав палаючий літак.

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Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

На східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА «Орлан-10».