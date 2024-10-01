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Зеленський присвоїв звання Героя України ще дев'ятьом захисникам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський присвоїв звання Героя України ще дев'ятьом захисникам
Звання «Герой України» із врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно ще дев'ятьом воїнам
фото з відкритих джерел

Президент нагородив бійців за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові

До Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» ще дев'ятьом військовослужбовцям. Шістьом із них – посмертно. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Зеленський присвоїв звання «Герой України» із врученням ордена «Золота Зірка»:

  • солдату Демчику Андрію Володимировичу (посмертно);
  • молодшому сержанту Бомбелі Владиславу Олександровичу (посмертно);
  • старшому лейтенанту Бадіці Денису Михайловичу (посмертно);
  • солдату Багнюку Сергію Калениковичу (посмертно);
  • лейтенантові Цимбалу Богдану Олександровичу;
  • молодшому сержанту Орлу Тимофію Романовичу;
  • полковнику Волошину Дмитру Сергійовичу;
  • молодшому сержанту Замоцькому Ігорю Вадимовичу (посмертно);
  • майору Пільщикову Андрію Борисовичу (посмертно). 

Нагадаємо, 1 жовтня українці вже другий рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

Як повідомлялося, сьогодні о 9:00 ранку в Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

До слова, «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України.

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Теги: військові Герой України Володимир Зеленський державні нагороди

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