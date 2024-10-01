Зеленський присвоїв звання Героя України ще дев'ятьом захисникам

Президент нагородив бійців за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові

До Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» ще дев'ятьом військовослужбовцям. Шістьом із них – посмертно. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Зеленський присвоїв звання «Герой України» із врученням ордена «Золота Зірка»:

солдату Демчику Андрію Володимировичу (посмертно);

молодшому сержанту Бомбелі Владиславу Олександровичу (посмертно);

старшому лейтенанту Бадіці Денису Михайловичу (посмертно);

солдату Багнюку Сергію Калениковичу (посмертно);

лейтенантові Цимбалу Богдану Олександровичу;

молодшому сержанту Орлу Тимофію Романовичу;

полковнику Волошину Дмитру Сергійовичу;

молодшому сержанту Замоцькому Ігорю Вадимовичу (посмертно);

майору Пільщикову Андрію Борисовичу (посмертно).

Нагадаємо, 1 жовтня українці вже другий рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

Як повідомлялося, сьогодні о 9:00 ранку в Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

До слова, «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України.