Київ завмер, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв (відео)

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання

Сьогодні, о 9:00 ранку 1 жовтня у День захисників і захисниць у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

Київ о 9:00. Люди зупинилися, щоб вшанувати памʼять Захисників і Захисниць України.

Водії виходили зі своїх автівок та співали гімн разом із пішоходами. pic.twitter.com/1pV7Vs19yi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 1, 2024

Водії виходили зі своїх автівок та співали гімн разом із пішоходами. Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами.

Як повідомлялося, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбулася о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Управління патрульної поліції у місті Києві організувало зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05.

Нагадаємо, у 2023 році за ініціативи президента Володимира Зеленського Україна вперше відзначила День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня. Це пов’язано з переходом з 1 вересня 2023 року на новий церковний календар та зміщенням на 13 днів назад усіх церковних свят. Оскільки захисників і захисниць України вшановували на Покрову, 14 жовтня, то відзначення цього дня також змінилося.