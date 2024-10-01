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Київ завмер, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ завмер, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв (відео)
Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами
фото: Суспільне

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання

Сьогодні, о 9:00 ранку 1 жовтня у День захисників і захисниць у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

Водії виходили зі своїх автівок та співали гімн разом із пішоходами. Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами.

Київ завмер, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв (відео) фото 1

Як повідомлялося,  1 жовтня, у День захисників і захисниць України, відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. У рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбулася о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Управління патрульної поліції у місті Києві організувало зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05.

Нагадаємо, у 2023 році за ініціативи президента Володимира Зеленського Україна вперше відзначила День захисників і захисниць у нову дату – 1 жовтня. Це пов’язано з переходом з 1 вересня 2023 року на новий церковний календар та зміщенням на 13 днів назад усіх церковних свят. Оскільки захисників і захисниць України вшановували на Покрову, 14 жовтня, то відзначення цього дня також змінилося.

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Теги: День захисника України хвилина мовчання відео Хрещатик

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