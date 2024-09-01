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Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Між російськими військами та Покровськом залишилася одна лінія оборони – Forbes
Що станеться після падіння Покровська, наразі не відомо, але це може негативно вплинути на військові зусилля України
фото з відкритих джерел

Недостатня кількість українських військ у цьому районі ускладнює можливість ефективної контратаки

Між російськими військами, які наступають на важливий український логістичний вузол у Донеччині, залишилася лише одна лінія оборони. У Покровську, місті з довоєнним населенням 60 тисяч осіб, ситуація є критичною. Наявні українські підкріплення можуть бути недостатніми для ефективного утримання цієї ключової позиції. Про це пише Forbes.

Що станеться після падіння Покровська, наразі не відомо, але це може негативно вплинути на військові зусилля України, оскільки масштабне вторгнення Росії триває вже 30-й місяць. Після захоплення зруйнованої Авдіївки в середині лютого російські війська натрапили на серйозну перепону – лінію траншей, яка простягалася через села між Авдіївкою та Покровськом.

Українська аналітична група Frontelligence Insight пояснила, що ЗСУ на Покровському напрямку були змушені кілька разів відступати через нестачу сил і ресурсів для організації ефективної оборони.

Хоча українці не програли всі битви за кожен сектор траншей, деякі бої вони дійсно програли. Коли один сектор траншей падав, сусідні українські підрозділи часто не мали іншого вибору, як відступати, щоб уникнути оточення.

В аналітичній групі Frontelligence Insight зазначили, що головною проблемою є недостатня кількість людських ресурсів і досвідчених підрозділів для організованої оборони. Попри якість оборонних споруд, їх недостатнє укомплектування робить їх вразливими для швидкого захоплення російськими військами.

Коли російський наступ на Покровськ посилилося в серпні, замість підсилення позицій на сході український генеральний штаб направив резервні бригади на контрнаступ у Курську область Росії. Це призвело до захоплення 400 квадратних миль території.

Українська оборона між Авдіївкою та Покровськом досі тримається на виснаженій 47-й механізованій бригаді, яка з лютого веде бої. Бригада втратила частину техніки та екіпажів.

Попри складнощі, є шанс врятувати Покровськ. Однак недостатня кількість українських військ у цьому районі ускладнює можливість ефективної контратаки. Російські сили навколо Покровська, ймовірно, значно перевищують українські, але точна кількість військ невідома.

Нагадаємо, що в суботу, 31 серпня, українські сили продовжували проводити атаки у Курській області РФ, проте підтверджених наступів, за даними американських аналітиків, не було. 

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки. 

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.

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Теги: контрнаступ наступ Forbes військові українці Донеччина

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