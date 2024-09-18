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Рада ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
Законопроєкт №11417 пропонує скоригувати видаткову частину загального фонду держбюджету на 434,6 млрд грн
фото з відкритих джерел

За відповідний законопроєкт проголосували 298 депутатів

Верховна Рада в середу, 18 вересня, підтримала в цілому законопроєкт щодо збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Депутат повідомив, що за відповідний законопроєкт проголосували 298 депутатів.

Верховна Рада в середу, 18 вересня, підтримала в цілому законопроєкт щодо збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн
Верховна Рада в середу, 18 вересня, підтримала в цілому законопроєкт щодо збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн
фото: Ярослав Железняк

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №11417 пропонує скоригувати видаткову частину загального фонду держбюджету на 434,6 млрд грн, зокрема: збільшити видатки за окремими бюджетними програмами на 500,3 млрд грн (з них для сектору безпеки та оборони на 495,3 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи загального фонду державного бюджету на 214,5 млрд грн та фінансування загального фонду держбюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2025 рік зменшено видатки на соціальну сферу. Це зумовлено непростою фінансовою ситуацією й обмеженістю фінансового ресурсу, який на надають міжнародні партнери. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак. Вона зауважила, що майже 100% соціального бюджету в Україні, в тому числі значна частина пенсійних виплат, сьогодні фінансується міжнародними партнерами. І це здебільшого не грантові кошти, а кредитні, тобто фактично Україна це фінансує в борг.

Також Кабінет Міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Це вплине на розмір соціальних виплат. При цьому на телемарафон у бюджеті закладено 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (чотири розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат.

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Теги: Верховна Рада депутат військові фінансування законопроєкт

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