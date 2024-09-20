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Зеленський заявив, що хоче почути від Трампа його бачення завершення війни

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Зеленський заявив, що хоче почути від Трампа його бачення завершення війни
Президент їде до США із планом перемоги
фото з відкритих джерел

Наступного тижня президент Зеленський їде із візитом до США

Володимир Зеленський наступного тижня під час візиту до Сполучених Штатів планує зустрітися із кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Саме від Трампа Зеленський хоче почути варіант завершення війни в Україні. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

«Щодо Дональда Трампа, авжеж, я хочу зрозуміти, як він це бачить», – наголосив Зеленський, відповідаючи на питання про те, чи хоче дізнатися від Трампа деталі про його план завершення війни.

Також глава держави зазначив, що поки що не бачив стратегічний звіт Джо Байдена по врегулюванні війни в Україні, який президент США передав до Конгресу. Зеленський готовий із задоволенням дізнатися деталі цього звіту, якщо Байден поділиться цією інформацією.

«Що стосується нашого плану, ви знаєте, вчора мені журналіст поставив одне запитання і сказав: а що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш план? Чи є у вас план «Б»? Я абсолютно відверто відповів: а ми вже в плані «Б». Ми в ньому живемо і боремося. У нас ніколи не було плану «А». Бо план «А» був, щоб не допустити повномаштабне вторгнення», – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що план «А» полягав в тому, щоб забезпечити Україну зброєю, а також запровадити проти РФ санкції, щоб країна-агресор навіть не планувала нападати на українські території.

Як відомо, наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Глава держави виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. 

При цьому, на полях Генасамблеї Президент проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, графік плану перемоги, який розробила Україна, включає прийняття швидких рішень від союзників України, в тому числі від США, протягом жовтня та грудня. 

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни та вважають його цілком робочим варіантом. 

Повідомлялось також, що президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. 

До слова, український «план перемоги» містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну. 

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент переговори США Дональд Трамп

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