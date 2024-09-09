На Львівщині автобус зіштовхнувся з вантажівкою: загинув військовий (відео)

Автокатастрофа сталася в населеному пункті Дроговиж

У Львівській області на трасі Львів–Стрий сталася ДТП. Автобус зіткнувся з вантажівкою. За попередньою інформацією, загинув військовослужбовець, ще десятеро людей постраждали. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у своєму телеграм-каналі.

«Траса Львів–Стрий за світлофором в населеному пункті Дроговиж, ДТП автобус і фура. За попередньою інформаціюєю, в автобусі загинув один військовий, ще десятеро постраждалих», – написав депутат.

9 вересня о 05:00 на трасі Львів - Стрий у населеному пункті Дроговиж сталася ДТП за участі автобуса і фури



За попередньою інформацією, в автобусі загинув один військовий ще десятеро постраждали, пишуть місцеві пабліки. pic.twitter.com/aSXACtzZxS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2024

Нагадаємо, що один із перших членів оновленої команди міністерства стратегічних галузей та промисловості Ярослав Олійник (Локі) загинув у ДТП.

«Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди «МінСтратегПрому». Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться», – написав ексочільник міністерства Олександр Камишін.

До відома, головний тренер молодіжної команди німецького футбольного клубу Айнтрахт Хельге Раше загинув 5 вересня в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомлялося, народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ–Одеса. У результаті аварії нардеп отримав серйозні травми. Як зазначається, ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ–Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.