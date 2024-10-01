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«Укрпошта» презентувала нову марку до Дня захисників та захисниць України (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрпошта» презентувала нову марку до Дня захисників та захисниць України (фото)
фото: Facebook/Ігор Смілянський

1 жовтня українці вже другий рік поспіль відзначають День захисників і захисниць

«Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України. Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

«Кожного року повномасштабної війни ми думаємо, якою має бути марка, яка відзначить цей день. Сьогодні думки всіх українців часто там – на Покровському напрямку. Тож саме там, як і по всій країні, сьогодні відбудеться урочисте погашення. А сама марка називатиметься «Під покровом Богородиці». Це сильний символ захисту та віри для усіх, кому це відгукується. На марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором огортає та захищає тих, хто зараз на передовій боронить нашу землю», – розповів він.

Тираж марки «Під покровом Богородиці» – 420 тис. примірників
Тираж марки «Під покровом Богородиці» – 420 тис. примірників
фото: Facebook/Ігор Смілянський

Як зазначив Смілянський, образ створений художником Олександром Охапкіним, відображає глибокий зв’язок між українськими воїнами та їхньою духовною покровителькою. За словами очільника компанії, 5 грн з продажу кожної підуть на підтримку Збройних сил України.

Тираж марки «Під покровом Богородиці» – 420 тис. примірників. Кількість марок в аркуші – шість. Придбати поштову марку можна у відділеннях «Укрпошти» та інтернет-магазині.

Образ створений художником Олександром Охапкіним
Образ створений художником Олександром Охапкіним
фото: Facebook/Ігор Смілянський

Нагадаємо, 1 жовтня українці вже другий рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

До слова, «Укрпошта» випустить новий поштовий випуск «Батальйон «Пухнасті». На марках зображено домашніх улюбленців та українських військових.

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Теги: День захисника України Ігор Смілянський Укрпошта

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