Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ

На російському 23-му арсеналі у селищі Октябрський Тверської області внаслідок атаки були знищені або сильно пошкоджені майже 60 будівель складів

У ніч проти 21 вересня Збройні сили України завдали потужного удару по 23-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у селищі Октябрський Тверської області. Нові супутникові знімки, опубліковані американським OSINT-дослідником MT_Anderson, демонструють масштаби руйнувань.

Внаслідок атаки значна частина складських приміщень перетворилася на попіл. Залізничне депо також зазнало значних пошкоджень, особливо його північна частина. Аналітики припускають, що під час удару на залізничних коліях знаходилися потяги з боєприпасами, які також були знищені.

Це вже друга успішна атака на великі військові склади РФ у Тверській області за останній тиждень. 18 вересня було завдано удару по 107-му арсеналу ГРАУ біля міста Торопець.

Дослідник вважає, що ці атаки мають стратегічне значення. Вони не тільки знищують запаси боєприпасів ворога, ускладнюючи логістику російських військ та обмежуючи їхні можливості на фронті, але й деморалізують російську армію.

Нагадаємо, у мережі показали нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат».