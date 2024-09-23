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Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ
Даний склад також розташований біля міста Торопець, де 18 вересня вибухнув 107-й арсенал ГРАУ
фото: MT_Anderson

На російському 23-му арсеналі у селищі Октябрський Тверської області внаслідок атаки були знищені або сильно пошкоджені майже 60 будівель складів

У ніч проти 21 вересня Збройні сили України завдали потужного удару по 23-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у селищі Октябрський Тверської області. Нові супутникові знімки, опубліковані американським OSINT-дослідником MT_Anderson, демонструють масштаби руйнувань.

Внаслідок атаки значна частина складських приміщень перетворилася на попіл. Залізничне депо також зазнало значних пошкоджень, особливо його північна частина. Аналітики припускають, що під час удару на залізничних коліях знаходилися потяги з боєприпасами, які також були знищені.

Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ фото 1

Це вже друга успішна атака на великі військові склади РФ у Тверській області за останній тиждень. 18 вересня було завдано удару по 107-му арсеналу ГРАУ біля міста Торопець.

Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ фото 2

Дослідник вважає, що ці атаки мають стратегічне значення. Вони не тільки знищують запаси боєприпасів ворога, ускладнюючи логістику російських військ та обмежуючи їхні можливості на фронті, але й деморалізують російську армію.

Нагадаємо, у мережі показали нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат». 

Теги: військові Міноборони РФ росія

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