Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало

Фіцо заявив, що в Україні діють «нацистські та фашистські» війська, натомість світова спільнота «мовчки мириться» з цим

У Києві розчаровані заявою прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу українських воїнів, яка йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами «Z» — символом фашистської естетики сучасної Росії. Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті. Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни», – йдеться у повідмоленні.

У міністерстві додали, що залишаються налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють «нацистські та фашистські» війська, натомість світова спільнота «мовчки мириться» з цим. «Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими», – зазначив він.

За словами прем’єра, світ сповнений «неправди та брехні», оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого – з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.

Раніше Фіцо заявляв, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід». Також словацький прем'єр схарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».