Головна Країна Політика
search button user button menu button

Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
Фіцо вважає, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»
фото з відкритих джерел

Фіцо заявив, що в Україні діють «нацистські та фашистські» війська, натомість світова спільнота «мовчки мириться» з цим

У Києві розчаровані заявою прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу українських воїнів, яка йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами «Z» — символом фашистської естетики сучасної Росії. Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті. Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни», – йдеться у повідмоленні.
У міністерстві додали, що залишаються налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Україні діють «нацистські та фашистські» війська, натомість світова спільнота «мовчки мириться» з цим.  «Ми всі говоримо про фашизм, нацизм, і при цьому мовчки миримося з тим, що по Україні ходять підрозділи, які мають дуже чіткий ярлик, який пов’язаний з рухами, які ми сьогодні вважаємо небезпечними й забороненими», – зазначив він.

За словами прем’єра, світ сповнений «неправди та брехні», оскільки з одного боку говорять про скоєні злочини, а з іншого – з часом здійснюються неймовірні компроміси, які ображають жертв Голокосту та расового насильства.

Раніше Фіцо заявляв, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід». Також словацький прем'єр схарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

Читайте також:

Теги: МЗС війна Угорщина військові Україна Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава оборонного комітету Бундестагу оцінив успіх операції ЗСУ в Курській області
Посадовець Бундестагу: Курська операція заклала основу для перемовин із наступником Путіна
11 серпня, 16:57
Бортнікова призначено головою «контртерористичної операції» на Курщині
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
11 серпня, 20:05
Китай закликав всі сторони до деескалації конфлікту
Операція у Курській області: з’явилася реакція Китаю
12 серпня, 09:19
Західні аналітики припускають, що росіяни можуть контратакувати ЗСУ на Курщині наприкінці жовтня
Стало відомо, коли Росія може контратакувати в Курській області
18 серпня, 16:59
Візит Моді до України, нові санкції проти Росії. Головне за 23 серпня
Візит Моді до України, нові санкції проти Росії. Головне за 23 серпня
23 серпня, 21:00
Дмитро Плетенчук розповів, як росіяни намагаються захистити Керченський міст
Як РФ намагається захистити Кримський міст? Відповідь Військово-морських сил
25 серпня, 11:52
Наслідки обстрілу Харкова, 25 серпня 2024 р.
Нічний удар по Харківщині: зросла кількість постраждалих, серед них – двоє дітей
25 серпня, 09:50
Триває ліквідація наслідків пожежі після російського удару
Авіаудар по підприємству в Сумах: названо кількість постраждалих
30 серпня, 09:20
Росіяни повинні пройти через Селидове, де перебувають ЗСУ, щоб мати можливість вести прицільний вогонь по Покровську
ЗСУ контратакують під Покровськом, ситуація різко змінилася – Forbes
7 вересня, 08:57

Політика

Новий очільник МЗС назвав спосіб, як наростити військову допомогу Україні
Новий очільник МЗС назвав спосіб, як наростити військову допомогу Україні
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
Зеленський призначив тимчасового очільника Закарпаття
Зеленський призначив тимчасового очільника Закарпаття
Україна готує саміт Кримської платформи: названо дату
Україна готує саміт Кримської платформи: названо дату
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучні заяви
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучні заяви
Постачання балістичних ракет Росії: МЗС викликало тимчасово повіреного Ірану
Постачання балістичних ракет Росії: МЗС викликало тимчасово повіреного Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
14K
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи
12K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
4384
В яких країнах ЄС українці мають найбільші заробітки
3961
Доходи українців. НБУ візьметься за масштабну перевірку карткових рахунків

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua