Епіфаній звернувся до воїнів у День захисників і захисниць України (відео)

Предстоятель Православної церкви зазначив, що відвага й стійкість захисників і захисниць України надихають та дають надію на мирне майбутнє

Епіфаній назвав українських захисників новітніми героями для українського народу

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав українських воїнів зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць України та Днем українського козацтва. Відеозвернення опубліковано на сторінці митрополита у Facebook.

Як зазначив Епіфаній, відвага й стійкість захисників і захисниць України надихають та дають надію на мирне майбутнє.

«Ваше служіння є проявом справжньої любові до ближніх, до України. Глибока шана вам і особливі слова нашої вдячності. Ми молимося за кожного з вас — за кожного захисника і захисницю Батьківщини, за ваших рідних і побратимів», – зауважив він.

Митрополит наголосив, що для українського народу захисники є новітніми героями.

Привітання предстоятеля Української православної церкви (Помісної церкви України) митрополита Епіфанія зі святом Покрова Пресвятої Богородиці та Днем захисників і захисниць pic.twitter.com/SPVLwSDX1f — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 1, 2024

«Ми молитовно зичимо всім вам Божої допомоги, просимо, щоби Діва Марія покривала вас від всякого зла, а Михаїл Архангел і всі святі привели до перемоги над ворогом і утвердження миру. Слава Господу нашому Ісусу Христу, слава вам, нашим захисникам і захисницям, і слава Україні!» – додав предстоятель Православної церкви.

Нагадаємо, сьогодні, о 9:00 ранку 1 жовтня у День захисників і захисниць у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

До слова, «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України.