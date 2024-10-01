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Епіфаній звернувся до воїнів у День захисників і захисниць України (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Епіфаній звернувся до воїнів у День захисників і захисниць України (відео)
Предстоятель Православної церкви зазначив, що відвага й стійкість захисників і захисниць України надихають та дають надію на мирне майбутнє
скріншот з відео

Епіфаній назвав українських захисників новітніми героями для українського народу

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав українських воїнів зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисників і захисниць України та Днем українського козацтва. Відеозвернення опубліковано на сторінці митрополита у Facebook.

Як зазначив Епіфаній, відвага й стійкість захисників і захисниць України надихають та дають надію на мирне майбутнє.

«Ваше служіння є проявом справжньої любові до ближніх, до України. Глибока шана вам і особливі слова нашої вдячності. Ми молимося за кожного з вас — за кожного захисника і захисницю Батьківщини, за ваших рідних і побратимів», – зауважив він.

Митрополит наголосив, що для українського народу захисники є новітніми героями.

«Ми молитовно зичимо всім вам Божої допомоги, просимо, щоби Діва Марія покривала вас від всякого зла, а Михаїл Архангел і всі святі привели до перемоги над ворогом і утвердження миру. Слава Господу нашому Ісусу Христу, слава вам, нашим захисникам і захисницям, і слава Україні!» – додав предстоятель Православної церкви.

Нагадаємо, сьогодні, о 9:00 ранку 1 жовтня у День захисників і захисниць у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв.

До слова, «Укрпошта» офіційно ввела в обіг благодійну поштову марку «Під покровом Богородиці», яка присвячена Дню захисників і захисниць України.

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Теги: День захисника України Епіфаній православна церква

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