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Затримання Усика у польському аеропорту: що відомо станом на ранок

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Затримання Усика у польському аеропорту: що відомо станом на ранок
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Все деталі, які відомі станом на ранок про затримання відомого боксера в аеропорту

Український боксер Олександр Усик був затриманий у польському аеропорту. Інцидент стався під час його поїздки, яка привернула увагу як українських, так і міжнародних медіа. 

Вчора,17 вересня, приблизно о 23:05  народний депутат України Жан Беленюк повідомив у своєму Telegram-каналі про затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова. Він також опублікував відео, на якому видно, як польські правоохоронці надягають на спортсмена кайданки.
Причини затримання спочатку невідомі.

Пізніше у своєму Instagram дружина боксера повідомила, що «усе гаразд, нічого кримінального». Також вона додала, що згодом Олександр Усик все пояснить.

Відразу після новини про затримання боксера Генконсул України в Кракові виїхав до аеропорту, щоб з'ясувати обставини затримання боксера Олександра Усика. Про це повідомила пресслужба МЗС Суспільному.

«Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона», – йшлося у повідомленні.

Також очільник МЗС Сибіга доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням.

Згодом через декілька хвилин директор команди Усика Сергій Лапін в соцмережі так висловився щодо інциденту: «Не переживайте, все добре. Служба митного контролю знехтувала своїми обов'язками».

Вже опівночі,18 вересня, о 00:04 на інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив обурення ставленням до українського громадянина та чемпіона і доручає МЗС та поліції розібратися в ситуації. Також він повідомив, що спортсмена відпустили.

Також приблизно о 1:00 Усик опублікував сторіс в Instagram, де розповів, що з ним «усе гаразд».

Ще трішки згодом у Польщі розкрили деталі арешту боксеру. Польський промоутер Анджей Василевський поділився подробицями інциденту з затриманням українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика в аеропорту Кракова. Він отримав інформацію від менеджера Усика, Олександра Красюка. Про це повідомило Przeglad Sportowy.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Twitter (X) розкрив деталі звільнення Усика після затримання у краківському аеропорту. Чиновник зазначив, що представники міністерства за дорученням президента «негайно відреагували на затримання чемпіона» в Кракові та «сприяли його звільненню».

Нагадаємо, Усик вперше прокоментував своє затримання у Польщі.

Теги: Польща аеропорт Володимир Зеленський Олександр Усик Жан Беленюк

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