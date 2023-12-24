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Зеленський привітав українців із Різдвом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський привітав українців із Різдвом
Зеленський закликав українців спільно молитися за перемогу
фото: скріншот із відео

Святкове звернення президент записав у Києво-Печерській Лаврі

 

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. Він наголосив, що вже другий рік поспіль для нас не так важливо, які страви ставити на стіл, як те, хто поруч.

«Час напередодні Різдва – час найдовших ночей у році. Але день вже починає збільшуватися, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні це наша спільна мета, спільна мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. Христос рождається! Славімо його!», – сказав Володимир Зеленський.

Своє святкове звернення президент записав у Києво-Печерській Лаврі, яка залишається джерелом надії для людей.

Раніше українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, українці вперше святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.

Святвечір ще називають тихим, тому гучні веселощі варто відкласти. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.

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Теги: Володимир Зеленський президент Різдвяні свята

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