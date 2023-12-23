Тризуб на ялинці. Як різдвяні та новорічні листівки стають зброєю

Столітній український визвольний рух – на поштівках

Напередодні Різдва та Нового року українці надсилають листівки військовим, обмінюють їх за благодійні внески для ЗСУ. Це не лише одна із форм подарунка, а й спосіб візуального сприйняття та відображення новорічних свят та епохи, яку ми нині переживаємо.

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Українська традиція новорічних та різдвяних листівок досить тривала, були вони популярними і на початку ХХ століття, і під час боротьби Української повстанської армії. Після повномасштабного вторгнення новорічні листівки стали також важливою частиною інформаційного спротиву.

З початку повномасштабного вторгнення Рух «Чесно» збирає листівки, борди, марки, графіті, мурали та музичні твори, які єднають українців і світ. Найкращі зразки зафіксували у виставці «Інфоспротив». Нижче підібрали різдвяні та новорічні листівки, які можна надіслати рідним та друзям.

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Листівки та благодійність

Більшість українських митців об'єднуються з волонтерськими ініціативами. Наприклад, листівки, календарі Нікіти Тітова можна придбати у Волонтерській мистецькій крамничці GIG Shop. Частина прибутку від продажу спрямована на закупівлю такмеду для ЗСУ.

Волонтерська мистецька крамничка GIG Shop. Ілюстрація: Нікіта Тітов

Нікіта Тітов

Також збір організації Helping to leave на евакуацію українців з тимчасово окупованих територій та Росії, ілюструє робота художника Олександр Грехова. Ілюстрація має назву «Безцінні».

Олександр Грехов. «Безцінні»

Прикладів подібних листівок досить багато від українських художників та ілюстраторів.

Тяглість української боротьби

Історія українського визвольного руху відображена в поштівках УПА, сюжети яких актуальні й зараз, тому й використовуються у сучасних листівках.

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Так на листівці УПА зображували відвідини Ісуса в яслах трьома воїнами – князівським дружинником, запорожцем та упівцем. Такий сюжет демонструє етапи становлення української держави. Також ілюстрували написом «За українську соборну самостійну державу».

Різдвяна листівка, дата та автор невідомі. Електронний архів українського визвольного руху

Сучасні художники та ілюстратори продовжують традицію цих листівок. Тепер зображують воїнів ЗСУ, які спостерігають за народженням Ісуса на фоні руїн.

Andryi Yermolenko

Традиційним для українців є зображення ангелів-охоронців: Архангела Михаїла, Святого Юрія Змієборця. Подібні сюжети можна прослідкувати в ілюстрації Володимира Каплуна за 1940 рік.

Роботи художника та графіка Роберта Лісовського ілюстрували український тижневик, який виходив поза межами України для діаспори. Часто у віршах та колядках також згадували боротьбу українців. Яскравим прикладом є колядка «Сумний Святий Вечір у 1946 році», де йдеться про батька, який перебуває на засланні в Сибіру.

Роберт Лісовський, 1936 рік

Andryi Yermolenko

Від різдвяної зірки до тризуба на ялинці

У збірнику листівок УПА за редакцією М. Гримич можна знайти поштівку датовану 1946 роком, де воїни колядують у зимовому лісі біля ватри.

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На ялинці замість зірки – тризуб.

Листівки УПА, за ред. М. Гримич (1946 рік)

З початку повномасштабного вторгнення українські ялинки знову почав прикрашати тризуб.

Нікіта Тітов

В ілюстрації Олександра Грехова «Викрадене свято» замість ялинки зображена російська ракета.

«Викрадене свято» Олександр Грехов

Нікіта Тітов

Цьогоріч не передбачено гучних святкувань та значних витрат із міських бюджетів. Загалом на придбання ялинок та новорічних декорацій витратили 62 тис. гривень із бюджетів у 17 обласних центрах. У Києві та Львові встановили ялинки за кошти підприємців.

Новорічна ялинка в Києві фото: Олексій Банніков, рух «Чесно»

У Львові на новорічній ялинці замість зірки – протитанковий їжак фото: Львівська міськрада

Микола Битинський 1956 рік. Архів ОУН в УІС – Лондон

Ідеї для подарунків

Минулоріч «Укрпошта» випустила марку «Роз'єднані війною». Малюнок створила учениця юридичного ліцею Миколаєва Валерія Михайлова. Також можна придбати передріздвяні листівки на сайті «Укрпошти» та крамниці від «Укрзалізниці».

Ілюстрація Ірина Бабенко

Потяг до Перемоги. Залізна крамниця

Українські художники та ілюстратори також долучились до створення щемких та влучних різдвяних та новорічних листівок.

Ілюстрація Rozi Cartolina

Ілюстрація: Юрій Журавель

Ілюстрація, що демонструє важливість пам'яті.

Ілюстрація: Serhii Miirchuk

Нещодавно Рух «Чесно» розмістив марку «Імперія має впасти» біля міськради у столиці. Це частина виставки «Інфоспротив».

Марка Рух «Чесно»

Також можна долучитись до наповнення виставки за посиланням.