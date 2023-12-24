Чи посилить Росія обстріли на Різдво? Відповідь ЗСУ

Наталія Гуменюк не виключає провокації ворога на свята

Російські окупанти можуть посилити обстріли на Різдво, оскільки люблять приурочувати свої атаки до свят. Водночас не слід прив'язуватися до конкретних подій, оскільки ворог може посилити терор незалежно від дати в календарі. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

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За словами представниці військових, попередньої доби Україна зазнала потужних обстрілів. Також фіксувалася певна активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської та Очаківської громади на півдні.

«Це означає, що ворог намагається розосереджувати й наші зусилля. Отже, не виключені й подібні провокації посилення обстрілів. Треба розуміти, що у цієї нації немає нічого святого», – нагадала Гуменюк.

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Нагадаємо, що в ніч проти 24 грудня російські загарбники атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе. Було зафіксовано запуск ворогом 16 «Шахедів», майже всі з них були збиті Силами оборони.

До слова, триває 669-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення.

Як відомо, переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.