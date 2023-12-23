Головна Країна Культура
search button user button menu button

Українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом
Відео знімали на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів
фото: скріншот із відео

Привітання знімали у бліндажі на Бахмутському напрямку

Українські військові привітали світ із Різдвом і нагадали, що війна триває. Відповідне відео оприлюднили на платформі United24.

Для вітання обрали чотири легендарні пісні, усі вони – справжні символи свят. В кожній замінили декілька слів. Наприклад, у композиції Джона Леннона замість «war is over» («війна завершилась») звучить «war is not over» («війна не завершилась»). Українські військові заграли та заспівали їх.

Героями відео стали військовослужбовці Збройних сил України Олександр Ремез, Інна Короленко, Дмитро Романчук, Артур Темченко, Михайло Олійник, Дмитро Дудко, Світлана Чередниченко, Вікторія Чудаковська, Ірина Косовська та парамедик Української добровольчої армії Михайло Адамчак.

Відео знімали у бліндажі на Бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів – будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 км від лінії фронту.

Нагадаємо, переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня. 

Читати також: Тризуб на ялинці. Як різдвяні та новорічні листівки стають зброєю
Теги: війна військові Артур Дмитро Романчук відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всяке чудо Боже має повчальний характер
Скоро Різдво. Чи варто вірити у диво?
Вчора, 20:55
Різдво до України поїдуть святкувати не всі українці, які мешкають у Польщі
Скільки українців планують приїхати з Польщі додому на Різдво
21 грудня, 12:24
Більшість українців відзначатимуть Різдво за новим церковним календарем
25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році
20 грудня, 08:54

Культура

Українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом
Українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом
Трагічно загинув актор столичного Молодого театру
Трагічно загинув актор столичного Молодого театру
Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч зріс майже вдвічі
Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч зріс майже вдвічі
Фільм «20 днів у Маріуполі» претендує на «Оскар» у двох номінаціях
Фільм «20 днів у Маріуполі» претендує на «Оскар» у двох номінаціях
Помер багаторічний директор Львівської опери
Помер багаторічний директор Львівської опери
The New York Times оголосила українську книжку одним із найкращих дитячих видань року
The New York Times оголосила українську книжку одним із найкращих дитячих видань року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Війська на передовій зіткнулися с серйозною проблемою – британська розвідка
126K
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
28K
Розвідка розкрила, чого панічно бояться в Росії
19K
Київ замело снігом (фото, відео)
16K
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
11K
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів

Новини

Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Сьогодні, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
Вчора, 19:02
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Вчора, 15:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua