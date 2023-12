Українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом

Привітання знімали у бліндажі на Бахмутському напрямку

Українські військові привітали світ із Різдвом і нагадали, що війна триває. Відповідне відео оприлюднили на платформі United24.

Для вітання обрали чотири легендарні пісні, усі вони – справжні символи свят. В кожній замінили декілька слів. Наприклад, у композиції Джона Леннона замість «war is over» («війна завершилась») звучить «war is not over» («війна не завершилась»). Українські військові заграли та заспівали їх.

Героями відео стали військовослужбовці Збройних сил України Олександр Ремез, Інна Короленко, Дмитро Романчук, Артур Темченко, Михайло Олійник, Дмитро Дудко, Світлана Чередниченко, Вікторія Чудаковська, Ірина Косовська та парамедик Української добровольчої армії Михайло Адамчак.

Відео знімали у бліндажі на Бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів – будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 км від лінії фронту.

Нагадаємо, переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.