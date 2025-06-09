Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими

Додому з російського полону вдалося повернути частину українських військовослужбовців, віком до 25 років, а також поранених та важкопоранених

Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Як передає «Главком», про це повідомив президент країни Володимир Зеленський.

«Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня», - заявив президент.

Зеленський заявив, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. «Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував гарант.

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фото: telegram / Zelenskiy / Official

Нагадаємо, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.

У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати.

До слова, військовий бригади «Азов», який обороняв Маріуполь і потрапив у російський полон, Геннадій Харченко заявив, що влада не виконує обіцянки щодо повернення додому полонених азовців. Натомість майже під час кожного обміну полоненими до України повертаються зрадники та дезертири.