Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими
Додому з російського полону вдалося повернути частину українських військовослужбовців, віком до 25 років, а також поранених та важкопоранених
Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Як передає «Главком», про це повідомив президент країни Володимир Зеленський.
«Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня», - заявив президент.
Зеленський заявив, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. «Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає», – підсумував гарант.
Нагадаємо, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Він зауважує, що в рамках обміну «1000 на 1000» додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.
У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати.
До слова, військовий бригади «Азов», який обороняв Маріуполь і потрапив у російський полон, Геннадій Харченко заявив, що влада не виконує обіцянки щодо повернення додому полонених азовців. Натомість майже під час кожного обміну полоненими до України повертаються зрадники та дезертири.
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