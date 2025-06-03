Як президент і перша леді розважали дітей під час тривоги (відео)

Через масштабну повітряну тривогу по всій країні спілкування Зеленського з дітьми довелося продовжити в укритті

В укритті діти розповіли свої історії президенту

Сьогодні, 3 червня, президент Володимир Зеленський вперше вручив дітям відзнаку «Майбутнє України». Частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

В укритті діти розповіли свої історії та поцікавилися тим, як президент і перша леді налаштовуються перед важливими зустрічами, де беруть сили та як знаходять правильні слова в найскладніші моменти.

«Їли піцу, жартували та щиро спілкувалися»



Президент України та перша леді в укритті під час тривоги з дітьми, яких сьогодні нагороджували відзнакою «Майбутнє України». pic.twitter.com/ybgSROKcNB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2025

Нагадаємо, що сьогодні, 3 червня, президент Володимир Зеленський вперше вручив дітям відзнаку «Майбутнє України». «Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку «Майбутнє України». Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною. Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерів», – написав президент.

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фото: пресслужба Офісу президента

Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 24 дітей, які врятували людей, проявили відвагу і патріотизм під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням указ президента №356/2025.