Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як президент і перша леді розважали дітей під час тривоги (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Як президент і перша леді розважали дітей під час тривоги (відео)
Через масштабну повітряну тривогу по всій країні спілкування Зеленського з дітьми довелося продовжити в укритті
фото: Офіс президента

В укритті діти розповіли свої історії президенту

Сьогодні, 3 червня, президент Володимир Зеленський вперше вручив дітям відзнаку «Майбутнє України». Частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

В укритті діти розповіли свої історії та поцікавилися тим, як президент і перша леді налаштовуються перед важливими зустрічами, де беруть сили та як знаходять правильні слова в найскладніші моменти.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 червня, президент Володимир Зеленський вперше вручив дітям відзнаку «Майбутнє України». «Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку «Майбутнє України». Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною. Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерів», – написав президент.

10 фото
На весь екран
фото: пресслужба Офісу президента

Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 24 дітей, які врятували людей, проявили відвагу і патріотизм під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням указ президента №356/2025.

Читайте також:

Теги: діти Володимир Зеленський Олена Зеленська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проміжні результати Стамбула. Є підстави для обережного оптимізму
Проміжні результати Стамбула. Є підстави для обережного оптимізму
16 травня, 08:56
Участь президента України у месі залежить від результатів переговорів, які відбудуться цього тижня в Туреччині
Зеленський сподівається відвідати інавгураційну месу Папи Лева XIV
13 травня, 20:57
Зеленський має зустрітися із британським прем’єром, президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом Туреччини
В Албанії Зеленський зустрінеться із союзниками: головна мета перемовин
16 травня, 11:32
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
19 травня, 17:43
Глава держави подякував за візит, який кронпринц розпочав із відвідання військово-медичного реабілітаційного центру в Ірпені
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
Чи вийдуть США з переговорного процесу? Зеленський розказав про свої очікування
28 травня, 10:44
Зеленський зауважив, що росіяни фокусуються на виробництві великої кількості дронів
«1000 шахедів на добу»? Зеленський пояснив, до чого готуватися українцям
28 травня, 10:00
Володимир Зеленський заслухав доповіді СБУ та Міноборони
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України
1 червня, 15:26
Умєров: Ми твердо переконані, що всі ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів
Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів: названо дату
Вчора, 17:40

Політика

Як президент і перша леді розважали дітей під час тривоги (відео)
Як президент і перша леді розважали дітей під час тривоги (відео)
Зеленський розповів деталі зустрічі з керівником МАГАТЕ Гроссі
Зеленський розповів деталі зустрічі з керівником МАГАТЕ Гроссі
Драпатий отримав нову посаду
Драпатий отримав нову посаду
Голова Меджлісу звернувся до росіян в Криму: Не відкладайте на завтра свій від'їзд
Голова Меджлісу звернувся до росіян в Криму: Не відкладайте на завтра свій від'їзд
Ексчиновниця на Чернігівщині «урвала» престижний Ford за 20 тис. грн
Ексчиновниця на Чернігівщині «урвала» престижний Ford за 20 тис. грн
Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА
Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
131K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
72K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
42K
Британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина»
29K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Сьогодні, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua