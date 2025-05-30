Наступ РФ на Сумщині: чого очікувати?

Наразі під кордоном у РФ нема достатньо сил, аби зайти вглиб України

На тлі оголошення Москвою намірів створити так звану «буферну зону» на кордоні з Україною російські війська продовжують активні дії на півночі Сумської області. Днями обласна військова адміністрація підтвердила окупацію РФ чотирьох населених пунктів прикордоння – Новенького, Басівки, Веселівки та Журавки. За даними українського проєкту DeepState, на цьому спроб наступу російські війська не полишають – пробують закріпитися у Біловодах, Локні та просунутися далі на Юнаківку.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з пресою ввечері 27 травня підтвердив підготовку Росією наступу на Сумщину. Для цього, за його словами, на Курщині зосереджені «найсильніші та найбільші підрозділи» та під кордоном триває накопичення військ. Їхня чисельність на Сумському напрямку вже становить понад 50 тисяч, проте «для будівництва буферної зони» вглиб України на 10 км росіянам бракує можливостей, вважає український лідер.

ЦПД: Пропаганда РФ роздуває загрозу

Глава Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко також ставить під сумнів реальні наступальні можливості окупантів. За його словами, російська пропаганда традиційно їх «надуває, щоб затерти реальність».

«Звісно, бої в прикордонні важкі й там складно через значну кількість ворожих сил, але їхні можливості далеко не такі, які озвучують воєнкори росіян», – написав ввечері 27 травня Коваленко у своєму Telegram.

Військовий експерт, директор громадської організації New geopolitics research network Михайло Самусь у розмові з DW також нарікає на роздмухування загрози від чергової заяви лідера РФ Володимира Путіна про «буферну зону». За його словами, це не є чимось новим, адже про такі наміри у Москві заявляють не вперше, що є продовженням інформаційно-психологічної операції РФ.

«Ніяких буферних зон там немає і не буде. Спроби росіян атакувати українську територію здійснюються постійно. Рівно рік тому вони здійснили спробу атакувати Харківську область, зайшли на 6-7 км вглиб у районі Вовчанська та через рік ми бачимо – цим все і завершилося», – зазначає Самусь.

Експерт: Це спроби зайняти вигідні позиції на кордоні

Нинішні події експерт назвав «роботою на зустрічних курсах», оскільки Сили оборони України паралельно заходять на територію Бєлгородської та Курської області РФ.

«І ЗСУ, і ЗС РФ намагаються зайняти найбільш вигідні позиції у прикордонні, з яких можна буде здійснювати вогневий та оперативний контроль, зокрема для проведення наступних операцій – тобто зайняття панівних висот, використання географічних особливостей для того, щоби максимально ефективно готуватися до наступного розвитку подій», – вважає Самусь.

За його оцінками, наразі під кордоном у РФ нема достатньо сил, аби зайти вглиб України, а окупація частини прикордоння Сумщини поки що не дає Москві тактичної переваги.

«Вони будуть намагатися рухатися у напрямку вигідних панівних висот. Українська армія це розуміє, знає і буде цьому протидіяти», – переконаний експерт.

Наслідки ракетного удару РФ по Сумах фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Ризик просування військ РФ углиб Сумщини й значення Юнаківки

На думку співзасновника проєкту DeepState UA Руслана Микули, нинішні територіальні здобутки РФ на Сумщині не є «великим успіхом» з огляду на чисельність їхнього угрупування. Водночас – попри те, що Сили оборони України «вже навчилися воювати з переважаючим противником», – ризик подальшого просування військ РФ вглиб Сумщини залишається, каже аналітик.

За його оцінкою, цілю росіян насамперед є село Юнаківка, що має для них стратегічне значення.

«Це велике селище, де дуже багато будинків та підвалів, що дає можливість накопичувати особовий склад. Чому вони дуже довго були в Новенькому, але нічого не могли зробити? Бо на все Новеньке всього два підвали, решта – накопані позиції та посадка, де накопичитися дуже важко», – пояснює Микула.

Наразі, за його даними, війська РФ наступають по лінії від Володимирівки до Локні, що межує з Юнаківкою.

«На жаль, Біловоди та Локня уже фактично під контролем ворога», – зазначає експерт та додає, що ураження групи російських військових аналітики проєкту вже фіксували всього у 230 метрах від Юнаківки.

Окрім можливості накопичення сил, продовжує Микула, захоплення цього населеного пункту відкриє РФ шлях до лісової місцевості.

«Якщо вони зайдуть у ліс, це створить дуже багато проблем. Там король той, у кого більше піхоти, а в них велика перевага», – вважає аналітик.

До того ж, за його оцінками, окупація Юнаківки створить нові ризики для цивільних – оскільки скорочення відстані до Сум уможливить атаки російськими FPV-дронами.

«Ствольна артилерія буде діставати максимум по навколишніх селах від Сум на північ. А у самих Сумах ми будемо бачити ситуацію, як у Херсоні, Нікополі, Костянтинівці, коли вони просто цими дронами будуть автобуси, звичайні вантажівки підбивати. Тому просування ворога в Юнаківку ми не можемо допустити», – наголошує Микула.

Анастасія Шепелева