Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на переговорах у США

Президент також очікує, що до роботи долучаться представники європейських країн

Українська делегація зустрінеться у США з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом

Президент Володимир Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на переговорах у Сполучених Штатах. Зустріч української команди з американськими представниками запланована на п’ятницю, 9 жовтня Про це український лідер розповів під час спілкування з журналісмтами, пише «Главком».

Під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що до складу української переговорної команди увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, колишній представник України в ООН Андрій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

За словами президента, українська команда зустрінеться у США з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. «Завтра, у пʼятницю, українська переговорна команда зустрічається у Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом. Із нашої сторони Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров», – сказав Зеленський.

Переговори триватимуть два дні. Президент також очікує, що до роботи долучаться представники європейських країн. За його словами, європейська команда може приєднатися як до української, так і до американської переговорних груп.

«Також очікується зустріч два дні, і розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи», – зазначив глава держави.

Зеленський розраховує, що українські переговорники повернуться до Києва вже в понеділок, 12 жовтня. Після цього президент планує отримати детальну інформацію про результати зустрічей.

«Я розраховую, що в понеділок зранку вже в Києві буде наша команда, я отримаю всі деталі переговорів і тоді більш широко зможу відповісти на ваше запитання», – пояснив Зеленський.

Варто нагадати, що Білий дім анонсував нову об'єднану мирну пропозицію щодо завершення війни в Україні. Її обговорять українські посадовці зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час зустрічі 9 жовтня.