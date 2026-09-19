Данія, Гренландія та США наступного тижня підпишуть угоду під час Генасамблеї ООН

Трамп заявив, що США назавжди отримають можливість робити в Гренландії все необхідне для захисту безпеки острова

Дана угода офіційно визнає суверенітет і територіальну цілісність Гренландії та Данії

Угоду щодо Гренландії між США, Данією та гренландською стороною підпишуть три уряди наступного тижня в межах Генеральної Асамблеї ООН. Про це заявили в Офісі прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Попри підписання документа, для набрання ним чинності урядам Данії та Гренландії все ще необхідно буде отримати схвалення своїх парламентів.

За словами Метте Фредеріксен, дана угода офіційно визнає суверенітет і територіальну цілісність Гренландії та Данії. Окрім цього, документ підтверджує та підтримує право обох народів «на самовизначення».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення історичної угоди з Данією та Гренландією, яка назавжди вирішує спірні питання між сторонами.

За його словами, документ надає Сполученим Штатам постійний контроль над питаннями безпеки та всіма іншими потребами на цій території, що повністю знімає будь-які занепокоєння Вашингтона.

Як відомо, Гренландія використала погрози президента США Дональда Трампа встановити контроль над островом для зміцнення власних позицій та залучення додаткових інвестицій. Підвищена увага до острова вже принесла нові фінансові зобов'язання з боку Євросоюзу та Данії. al.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 7 вересня відвідала Гренландію та оголосила про пакет інвестицій на €200 млн, або близько $230 млн. Кошти планують спрямувати, зокрема, на видобуток корисних копалин, супутниковий зв'язок та відновлювану енергетику.

Нагадаємо, погрози президента США Дональда Трампа щодо анексії Гренландії та можливого застосування військової сили були неправильно сприйняті європейськими союзниками. Насправді американський лідер ніколи не планував військового вторгнення на арктичний острів.

Таку заяву зробив посол США при Європейському Союзі Ендрю Паздер під час Брюссельського форуму економічної безпеки.