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Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
Президент анонсував відповідь Росії після терористичного удару по Прилуках
фото: Офіс президента України, росЗМІ

Пєсков заявив, що останні заяви президента України вплинуть на переговорний процес

Кремль заявив, що останні висловлювання президента України Володимира Зеленського можуть вплинути на подальший перебіг переговорів. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи слова глави української держави під час візиту до Прилук, пише «Главком».

За словами Пєскова, у Москві звернули увагу на заяви Зеленського щодо подальших дій України та її підходів до війни. Представник Кремля стверджує, що такі висловлювання нібито свідчать про небажання Києва рухатися до мирного врегулювання.

«Останні заяви Зеленського говорять про небажання України виходити на мирні траєкторії», – сказав Пєсков.

Речник Кремля також заявив, що українська політика щодо ударів по російській території нібито має наслідки для самої України.

«Ці 40 днів, «операція по впливу» на Росію, зараз відгукуються київському режиму. Відгукуються киянам, відгукуються жителям інших міст, відгукуються промисловому сектору, відгукуються всій економіці України», – заявив Пєсков.

Так він прокоментував заяви Зеленського про українські удари у відповідь на російські атаки. Президент України раніше повідомив, що Київ уже відповідав на удари РФ по українських датацентрах, однак не розкрив деталей операцій.

Заяви пролунали на тлі активізації контактів між Україною та США. Українська переговорна команда вирушила до Сполучених Штатів, де 9-10 жовтня заплановані зустрічі з американською стороною.

Варто зазначити, що Кремль відреагував на заяву українського лідера, яка стосувалася способу посадити Путіна за сітл переговорів за два місяці, якщо союзники допоможуть. 

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Теги: війна Володимир Зеленський переговори Дмитро Пєсков

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