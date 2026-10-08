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Президент назвав одну з тем майбутніх переговорів у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент назвав одну з тем майбутніх переговорів у США
За словами президента, перемовники обговорять питання ППО з європейцями
фото: Офіс президента

Українська переговорна команда вирушить до США для проведення зустрічей із американською стороною

Питання протиповітряної оборони буде однією з тем перемовин української делегації в США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

Зокрема, за словами президента, перемовники обговорять питання ППО з європейцями. Він додав, що Київ комунікує з цих питань не лише з Європою та США, але також і з азійськими країнами.

Нагадаємо, українська переговорна команда вирушить до США для проведення зустрічей із американською стороною. Переговори заплановані на п’ятницю та суботу, 9-10 жовтня.

За словами глави держави, українські перемовники мають обговорити із представниками США подальші кроки щодо дипломатичного врегулювання війни та посилення підтримки України.

Як повідомлялося, Білий дім анонсував нову об'єднану мирну пропозицію щодо завершення війни в Україні. Її обговорять українські посадовці зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером під час зустрічі 9 жовтня.

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Теги: США війна Володимир Зеленський переговори

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