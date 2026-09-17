Удар по автобусу в Запоріжжі, вибух біля ТЦК на Львівщині та повернення тіл полеглих: головне за день 17 вересня

Дайджест новин 17 вересня 2026 року

Російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус у Запоріжжі, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, біля будівлі ТЦК у місті Миколаїв на Львівщині стався вибух, а в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих. «Главком» зібрав головні події дня 17 вересня.

Росія атакувала пасажирський автобус у Запоріжжі

скриншот із відео

Російські війська атакували FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя. У момент удару в салоні перебували люди. За даними обласної влади, російський безпілотник вдарив безпосередньо біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Усіх госпіталізували, стан одного з потерпілих медики оцінюють як важкий.

Біля будівлі ТЦК на Львівщині стався вибух

фото: Національна поліція України (ілюстративне)

У місті Миколаїв Стрийського району Львівської області 17 вересня стався вибух біля входу до будівлі другого відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередньою інформацією, невідомий пристрій могли підкинути з вулиці невстановлені особи. Унаслідок вибуху травмувався військовослужбовець другого відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні.

Київ та область включили до територій підвищеного ризику для бізнесу

скриншот із відео

Київ та Київську область включено до переліку територій підвищеного ризику для бізнесу. Завдяки цьому підприємства столиці та області зможуть отримувати компенсації за страхування воєнних ризиків у межах державної програми.

Уряд також розширив перелік майна, яке підлягає компенсації у разі пошкодження або знищення. До нього додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 млн до 5 млн грн на рік. Механізм також поширили на орендоване майно.

Росія атакувала торговельний центр у Харкові

фото: соціальні мережі

Російські війська вранці 17 вересня атакували Харків безпілотниками. Одне з влучань припало на торговельний центр в Основ’янському районі міста. Будівля зазнала значних пошкоджень, після удару спалахнула пожежа. На місці працювали екстрені служби. Спочатку повідомлялося, що постраждалих немає. Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 65-річну співробітницю торговельного центру, якій стало зле після атаки. Жінці надали медичну допомогу.

Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора

фото: Офіс генерального прокурора

Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на Антона Ковальського. Відповідний указ №946/2026 глава держави підписав 17 вересня. Документ набирає чинності з дня його опублікування на офіційному сайті президента.

Україна повернула тіла 252 загиблих

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріацію провели Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаний центр при СБУ, Збройні сили, МВС, Офіс омбудсмана, ДСНС та інші структури сектору безпеки й оборони.

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