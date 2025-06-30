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Зеленський розповів про успіхи Сил оборони на Сумщині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський розповів про успіхи Сил оборони на Сумщині
Зеленський: Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський обговорив ситуацію на фронті, Курську операцію та виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом та міністром оборони, на якій були детально обговорені ключові питання щодо ситуації на фронті, Курської операції та нарощування виробництва українських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як повідомив президент, основна увага була приділена фронту, особливо Покровському напрямку, де сконцентровано значне російське угруповання військ і відбувається багато штурмів. Зеленський подякував українським підрозділам за стійкість у цьому районі.

Окремо обговорили ситуацію на Сумському напрямку. Президент зазначив, що тиждень тому для українських військ були визначені спеціальні завдання та конкретні рубежі, і станом на сьогодні «визначені завдання повністю реалізовані». «Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку», – підкреслив Зеленський.

Також продовжуються активні дії в межах Курської операції, яка, за словами Президента, «вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується».

Окремою та детальною темою розмови стали українські дрони: їх фінансування, виконання контрактів, виробництво та постачання. Йшлося про «дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової». Зеленський заявив, що темп виробництва нарощується. «Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене», – наголосив він.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північно-Слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Активні дії українських захисників на цьому (Північно-Слобожанському, – «Главком»), а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тис. осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський. На даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Володимир Зеленський Сумщина Суми ЗСУ

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