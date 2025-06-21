Щодо візиту Келлога до Мінська

США пробують новий підхід

США пробують новий підхід до Білорусі – не чекаючи від Лукашенка демократії, але намагаючись поступово зменшити його залежність від Росії та не дати Білорусі повністю перейти під Китай. Для України це показує довгострокову стратегію США щодо послаблення Росії, але швидких результатів на фронті не обіцяє.

Тож не варто шукати зради чи конспірології, у тому числі українського сліду, США просто шукають способи відтягнути Білорусь від Росії. Бо краще хай Лукашенко дивиться на Захід, ніж цілує Путіна чи йде в обійми Китаю. Якщо Лукашенко остаточно піде під китайське крило – для США це ще гірше, ніж його залежність від Москви. Тому зараз – спроба перехопити ініціативу.

Україні що? Прямо зараз – нічого. Але нам буде точно легше, якщо Білорусь не буде повністю під Кремлем. Тож хай пробують.

Ну і всі ж розуміють, що Лукашенко не буде робити різких кроків, то ж чекайте на рандеву Білорусь-Китай-Росія.