Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський і Мадяр домовилися про перші закриті переговори

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський і Мадяр домовилися про перші закриті переговори
Під час візиту до Брюсселя Петер Мадяр також запланував переговори з прем'єр-міністрами країн Вишеградської групи
фото: Петер Мадяр/Facebook

Прем'єр Угорщини назвав дату зустрічі з українським президентом, яка відбудеться на полях саміту ЄС

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр проведуть перші офіційні закриті переговори. Зустріч запланована на п'ятницю, 16 жовтня, у Брюсселі, де європейські лідери обговорюватимуть питання безпеки, енергетики та багаторічного бюджету Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву угорського прем'єра у Facebook.

Петер Мадяр розповів про заплановані дипломатичні зустрічі під час свого візиту до Брюсселя. Однією з них стануть переговори з президентом України, які, за словами угорського політика, відбудуться вперше в офіційному закритому форматі. «У п'ятницю вранці я почну свої офіційні, закриті переговори з президентом України вперше», – повідомив Мадяр.

Водночас глава угорського уряду не уточнив, які саме питання планує порушити під час розмови із Зеленським. Також наразі невідомо, чи передбачає зустріч підписання будь-яких документів або ухвалення спільних рішень.

Майбутні переговори відбудуться на тлі питань, які раніше спричиняли розбіжності у відносинах України та Угорщини. Зокрема, Будапешт порушував тему прав угорської національної меншини в Україні та пов'язував її з підтримкою європейської інтеграції Києва.

За словами Мадяра, під час зустрічі європейських лідерів у Брюсселі основну увагу приділять зміцненню оборони зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Окремо учасники саміту розглянуть питання нового семирічного бюджету Євросоюзу. Мадяр наголосив, що цей фінансовий документ має важливе значення для подальшого розвитку Угорщини.

Перед початком основних переговорів угорський прем'єр також планує зустрітися з очільниками урядів країн Вишеградської групи. До цього об'єднання входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає додаткові гарантії навчання мовами національних меншин і корінних народів України.

Документ стосується, зокрема, дітей, рідні мови яких мають статус офіційних мов Європейського Союзу. Вони отримали право здобувати освіту цими мовами поряд з українською.

Відповідні законодавчі зміни також визначили умови, за яких навчальні заклади можуть отримувати статус шкіл національних меншин.

Теги: Володимир Зеленський переговори Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент також наголосив на важливості єдності західних країн в питанні санкцій
Зеленський назвав умову для зняття санкцій із росіян
22 вересня, 15:25
Вашингтон уже обговорював цю ініціативу з низкою інших країн
Енергетичне перемир’я України та Росії. Рубіо пояснив пропозицію США
22 вересня, 15:34
Атака на Україну, заяви Зеленського після зустрічі з Трампом: головне за ніч 23 вересня
Атака на Україну, заяви Зеленського після зустрічі з Трампом: головне за ніч 23 вересня
23 вересня, 05:50
Найближчими днями Україна разом з партнерами посилить дипломатичну активність
Зеленський заявив про плани РФ розширити війну
27 вересня, 00:40
Російйський диктатор не уточнив, про які саме удари та виборчі дільниці йдеться
Путін заявив, що РФ була готова відновити переговори з Україною після виборів
25 вересня, 20:10
Виступ президента на Генасамблеї ООН, зустріч Рубіо і Лаврова. Головне за 23 вересня 2026
Виступ президента на Генасамблеї ООН, зустріч Рубіо і Лаврова. Головне за 23 вересня 2026
23 вересня, 21:20
Руслан Кравченко втратив місце у складі РНБО
Зеленський вивів ексгенпрокурора Кравченка зі складу РНБО
28 вересня, 21:48
Україна прискорено отримає три винищувачі F-16
Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 – Зеленський
29 вересня, 16:53
Москва продовжує ракетні удари попри зусилля України та її партнерів, спрямовані на наближення миру
Зеленський після загибелі чотирьох дітей у Прилуках звернувся до світу
7 жовтня, 17:43

Політика

Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
Зеленський і Мадяр домовилися про перші закриті переговори
Зеленський і Мадяр домовилися про перші закриті переговори
Британія підготувала Зеленському особливий прийом, як раніше Трампу – Sky News
Британія підготувала Зеленському особливий прийом, як раніше Трампу – Sky News
Вибори у США. Трамп порушив 20-річну традицію, наслідуючи практику Росії
Вибори у США. Трамп порушив 20-річну традицію, наслідуючи практику Росії
Литва пішла всупереч рішенню ЄС та заморозила активи Фрідмана та Усманова
Литва пішла всупереч рішенню ЄС та заморозила активи Фрідмана та Усманова
«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ
«Я не сумую за російськими танками». Прем'єрка Італії попередила про наслідки поступок РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому
68K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua