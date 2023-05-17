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Зеленський відреагував на чергову атаку терористів, яка забрала життя дитини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський відреагував на чергову атаку терористів, яка забрала життя дитини
Зеленський: «Потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію»
фото: скриншот відео

Президент провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення оборони та міжнародних позицій України

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Херсонщини, розповів про візит української делегації в Республіку Корея та важливі рішення на саміті Ради Європи. Про це йдеться в його вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні російський обстріл нашої Херсонщини забрав життя ще однієї дитини. Хлопчика. Його звали Всеволод. У липні йому мало б виповнитися шість років. Мої співчуття рідним і близьким! Це був черговий артилерійський удар терористів. Люди просто були на вулиці біля звичайного магазину», – сказав глава держави.

За його словами, чергові обстріли Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу знову доводять, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, та ще більше підтримки для України.

Сьогодні президент провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення оборони та міжнародних позицій нашої країни. Він зазначив, що візит української делегації в Республіку Корея був доволі успішним.

«Урядовці, перша леді України. Були зустрічі, переговори різного рівня, звернення Олени до народу Кореї й усіх народів регіону на вагомому форумі «Азійське лідерство». Я дякую пану Президенту Республіки Корея за чітке засудження російської агресії та підтримку глобальних зусиль заради миру», – заявив він.
 
Також український лідер відзвітував про важливе рішення Ради Європи: у підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру.

«І це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі – учасниці Ради Європи. На основі саме такої консолідації ми будемо й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати цю її агресію й будемо надалі збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти нашу землю, рятувати наших людей», – сказав Зеленський.


 
Окремо він подякував парламентарям двох європейських країн. Сенат Франції сьогодні проголосував за визнання Голодомору 32–33-го років геноцидом українського народу. «Вдячний кожному й кожній, хто підтримав це рішення. Зміцнювати історичну правду – це місія сильних», – наголосив президент.
 
Крім того, парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку прагнення України стати повноправним членом НАТО й закликав Альянс підтримати це рішення.

«Дякую всьому естонському народу, всьому політичному класу Естонії за таку чітку підтримку нашої спільної євроатлантичної безпеки», – зазначив очільник України.
 
Також він традиційно подякував українським воїнам і всім тим, хто сьогодні виборює перемогу.

Нагадаємо, Угорщина звинуватила Зеленського у спробі підриву її незалежності.

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Теги: Європа обстріл Володимир Зеленський дитина Херсонщина

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