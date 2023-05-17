Французький телеканал потрапив у скандал через невдалий жарт про Зеленського

Представник України опублікував уривок однієї з передач на RTL

Українська сторона вимагає вибачень за невдалий жарт про президента Зеленського

Французький телеканал RTL потрапив у скандал через невдалий жарт про президента України Володимира Зеленського, українська сторона вимагає вибачень. Про це у Twitter написав посол України у Франції Вадим Омельченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник України опублікував уривок однієї з передач на RTL. Ефір ведуча починає нагадуванням, що напередодні (15 травня) президент Зеленський був у Єлисейському палаці «зі своїм шапіто».

Далі у програмі обігрують анонс «турне цирку Зеленського Європою» і його зустрічей з європейськими політиками немов рекламне оголошення циркового виступу, «щоб допомогти Україні».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття», – підписав відео Омельченко.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив про постачання Україні ракет, дальність яких дозволяє чинити опір.

Також Франція допускає початок навчання українських пілотів на західних винищувачах. За словами Макрона, Франція вирішила збудувати на сході країни пункти для навчання українських військових, які відповідатимуть за керування контрнаступом, обороною, а також займатимуться ремонтом техніки.

До слова, апеляційний суд Парижа ухвалив, що замість року у в'язниці експрезидент Франції Ніколя Саркозі може відбувати термін з електронним браслетом у себе вдома.