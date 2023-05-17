Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Французький телеканал потрапив у скандал через невдалий жарт про Зеленського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Французький телеканал потрапив у скандал через невдалий жарт про Зеленського
Представник України опублікував уривок однієї з передач на RTL
фото: скріншот з відео RTL France

Українська сторона вимагає вибачень за невдалий жарт про президента Зеленського

Французький телеканал RTL потрапив у скандал через невдалий жарт про президента України Володимира Зеленського, українська сторона вимагає вибачень. Про це у Twitter написав посол України у Франції Вадим Омельченко.

Представник України опублікував уривок однієї з передач на RTL. Ефір ведуча починає нагадуванням, що напередодні (15 травня) президент Зеленський був у Єлисейському палаці «зі своїм шапіто».

Далі у програмі обігрують анонс «турне цирку Зеленського Європою» і його зустрічей з європейськими політиками немов рекламне оголошення циркового виступу, «щоб допомогти Україні».

«Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття», – підписав відео Омельченко.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив про постачання Україні ракет, дальність яких дозволяє чинити опір.

Також Франція допускає початок навчання українських пілотів на західних винищувачах. За словами Макрона, Франція вирішила збудувати на сході країни пункти для навчання українських військових, які відповідатимуть за керування контрнаступом, обороною, а також займатимуться ремонтом техніки.

До слова, апеляційний суд Парижа ухвалив, що замість року у в'язниці експрезидент Франції Ніколя Саркозі може відбувати термін з електронним браслетом у себе вдома. 

Теги: Франція ЗМІ Володимир Зеленський жарт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська система ППО будувалася день за днем, і зараз Patriot захищають українське небо
«Зробимо захист максимально міцним». Зеленський прокоментував нічну атаку на Україну
Вчора, 22:55
Зеленський повідомив, чого ще бракує Україні для контрнаступу
Зеленський повідомив, чого ще бракує Україні для контрнаступу
14 травня, 13:42
Зеленський: «У цій війні Італія була й залишається на правильному боці, на боці правди»
Формула миру та зміцнення тиску на РФ: про що говорили Зеленський та Маттарелло (фото)
13 травня, 16:37
Атака дронів на Україну і пожежа на російському нафтопереробному заводі: головне за ніч
Атака дронів на Україну і пожежа на російському нафтопереробному заводі: головне за ніч
4 травня, 07:20
Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії
Зеленський розкрив мету візиту до Фінляндії
3 травня, 15:04
Учасники Маршу рівності – КиївПрайд 2021
Петиція про одностатеві партнерства набрала необхідну кількість голосів
26 квiтня, 11:23
Le Monde: За рік в Україні вбито щонайменше 10 французьких солдатів
Le Monde: За рік в Україні вбито щонайменше 10 французьких солдатів
25 квiтня, 21:40
На засіданні Ставки Зеленський обговорив перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад
Підсумки зустрічі у форматі «Рамштайн». Зеленський провів засідання Ставки
25 квiтня, 14:28
МЗС Франції відреагувало на заяву китайського посла
Франція закликає Китай пояснити скандальну заяву свого посла
23 квiтня, 14:51

Соціум

Французький телеканал потрапив у скандал через невдалий жарт про Зеленського
Французький телеканал потрапив у скандал через невдалий жарт про Зеленського
У Бахмуті військовий зіграв на піаніно під час обстрілів (відео)
У Бахмуті військовий зіграв на піаніно під час обстрілів (відео)
Жодного дня без пожеж: що палало у Росії за останній місяць (інфографіка)
Жодного дня без пожеж: що палало у Росії за останній місяць (інфографіка)
Російська сім’я хоче змінити ім’я сину, якого назвали Путіном
Російська сім’я хоче змінити ім’я сину, якого назвали Путіном
Україна почала збивати «Кинджали»: Британська розвідка вказала, чим це загрожує Росії
Україна почала збивати «Кинджали»: Британська розвідка вказала, чим це загрожує Росії
У російській Калузі вибухнув безпілотник (фото, відео)
У російській Калузі вибухнув безпілотник (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
52K
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
34K
Інтерв'ю Буданова викликають подив
21K
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
15K
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
9511
Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту