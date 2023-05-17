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Угорщина звинуватила Зеленського у спробі підриву її незалежності

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина звинуватила Зеленського у спробі підриву її незалежності
Петер Сійярто, очільник угорського МЗС
фото з відкритих джерел

Заява Сійярто, ймовірно, ґрунтується на публікації The Washington Post

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що бажання президента Володимира Зеленського підірвати нафтопровід «Дружба» не лише ставить під загрозу постачання нафти до Угорщини, а й загрожує її національному суверенітету. Заяву міністра опублікував у Twitter офіційний представник уряду Золтан Ковач.

«Загроза Зеленського підірвати нафтопровід «Дружба» не лише ставить під загрозу постачання нафти до Угорщини, а й загрожує національному суверенітету, тому будь-яка спроба зруйнувати його є зазіханням на незалежність та безпеку Угорщини», – заявив Сійярто.

Нагадаємо, раніше Washington Post опублікував статтю, у якій написав, що під час нарад «за зачиненими дверима» президент України Володимир Зеленський нібито пропонував захопити частину Росії та підірвати трубопровід «Дружба», нафту через який отримує Угорщина.

Додамо, нещодавно стало відомо, що Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі €500 млн.

До цього прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

Також Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО.

Читайте також: Компромат на Орбана. Угорський прем'єр погодився на дерибан України?
Теги: Угорщина Володимир Зеленський Україна війна

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