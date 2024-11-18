Зеленський відвідав один із найнапруженіших напрямків фронту (фото, відео)

У День сержанта президент відзначив захисників і захисниць державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ Донецької області. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Зеленський заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську.

Ласійчук доповів про тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами.

Президент також заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового, інших ключових напрямків.

Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ фото: Офіс президента України

Глава держави поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.

«Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність», – сказав Зеленський.

Зеленський відзначив захисників і захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» чотирьом воїнам фото: Офіс президента України

Він відзначив захисників і захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» чотирьом воїнам. Її отримали:

молодший сержант Віталій Гавриленко. Цьогоріч у липні він розробив план і здійснив евакуацію 14 жителів Максимільянівки на Донеччині, де намагалася закріпитися ворожа ДРГ. Неодноразово очолював штурмову групу під час зачистки села. Особисто взяв у полон трьох розвідників, які надали цінну інформацію. Це допомогло зірвати плани ворога, дізнатися координати засідок і місць, де зберігаються боєприпаси.

головний сержант Андрій Гринь. Під час безперервних штурмів з боку ворога організував прицільний вогонь батареї, завдяки чому вдалося знищити близько 20 російських окупантів, пошкодити чотири одиниці бойової техніки та зупинити просування противника. Також у вересні цього року особисто керував розрахунком гармати й замінував критичні ділянки. Завдяки цьому вдалося не допустити прориву ворога та зміцнити оборонні рубежі підрозділу.

сержант Артур Маскевич. Очолював штурмову групу в районі Тоненького та керував позиціями оборони парашутно-десантної роти поблизу Крутого Яру. Під час одного з боїв потрапив під обстріл, дістав поранення та важку контузію, але зміг сам надати собі допомогу та ще близько 12 годин вів бій, поки не прибуло підкріплення.

сержант Костянтин Плосконос. Під час наступу російських окупантів поблизу Парасковіївки організував оборонні дії та безпосередньо взяв на себе керування боєм, вивів із ладу танк Т-72 і дві бойові броньовані машини. Цьогоріч у вересні очолював групу саперів, яка встановлювала загородження. Унаслідок ворожого мінометного обстрілу двоє побратимів зазнали поранення. Костянтин Плосконос надав їм медичну допомогу, евакуював до укриття, а потім закінчив виконувати завдання.

«Дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячний за вашу сміливість, ваш досвід», – додав президент.

Президент Зеленський відвідав захисників Покровська і відзначив їх нагородами



«Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально росією. Ворог щоденно отримує відповідь», - наголосив глава держави. pic.twitter.com/qk54z8hgXx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 18, 2024

Нагадаємо, російський блогер, нагороджений Кремлем, зазначив, що російські війська взимку 2024-2025 років намагатимуться зосередити бойові дії в «населених пунктах, а не на відкритих полях». Згідно з його словами, Росія планує спрямувати основні наступальні зусилля цієї зими на Торецьку, Покровську та Кураховому. Війська РФ готуються розпочати битву за Покровськ і підходитимуть до міста з півдня та південного сходу після недавнього захоплення Селидового (на південний схід від Покровська).