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Зеленський відвідав один із найнапруженіших напрямків фронту (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський відвідав один із найнапруженіших напрямків фронту (фото, відео)
Зеленський відвідав Покровськ
фото: Офіс президента України

У День сержанта президент відзначив захисників і захисниць державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ Донецької області. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Зеленський заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську.

Ласійчук доповів про тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами.

Президент також заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового, інших ключових напрямків.

Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ
Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ
фото: Офіс президента України

Глава держави поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.

«Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність», – сказав Зеленський.

Зеленський відзначив захисників і захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» чотирьом воїнам
Зеленський відзначив захисників і захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» чотирьом воїнам
фото: Офіс президента України

Він відзначив захисників і захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» чотирьом воїнам. Її отримали:

  • молодший сержант Віталій Гавриленко. Цьогоріч у липні він розробив план і здійснив евакуацію 14 жителів Максимільянівки на Донеччині, де намагалася закріпитися ворожа ДРГ. Неодноразово очолював штурмову групу під час зачистки села. Особисто взяв у полон трьох розвідників, які надали цінну інформацію. Це допомогло зірвати плани ворога, дізнатися координати засідок і місць, де зберігаються боєприпаси.
  • головний сержант Андрій Гринь. Під час безперервних штурмів з боку ворога організував прицільний вогонь батареї, завдяки чому вдалося знищити близько 20 російських окупантів, пошкодити чотири одиниці бойової техніки та зупинити просування противника. Також у вересні цього року особисто керував розрахунком гармати й замінував критичні ділянки. Завдяки цьому вдалося не допустити прориву ворога та зміцнити оборонні рубежі підрозділу.
  • сержант Артур Маскевич. Очолював штурмову групу в районі Тоненького та керував позиціями оборони парашутно-десантної роти поблизу Крутого Яру. Під час одного з боїв потрапив під обстріл, дістав поранення та важку контузію, але зміг сам надати собі допомогу та ще близько 12 годин вів бій, поки не прибуло підкріплення.
  • сержант Костянтин Плосконос. Під час наступу російських окупантів поблизу Парасковіївки організував оборонні дії та безпосередньо взяв на себе керування боєм, вивів із ладу танк Т-72 і дві бойові броньовані машини. Цьогоріч у вересні очолював групу саперів, яка встановлювала загородження. Унаслідок ворожого мінометного обстрілу двоє побратимів зазнали поранення. Костянтин Плосконос надав їм медичну допомогу, евакуював до укриття, а потім закінчив виконувати завдання.

«Дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячний за вашу сміливість, ваш досвід», – додав президент.

Нагадаємо, російський блогер, нагороджений Кремлем, зазначив, що російські війська взимку 2024-2025 років намагатимуться зосередити бойові дії в «населених пунктах, а не на відкритих полях». Згідно з його словами, Росія планує спрямувати основні наступальні зусилля цієї зими на Торецьку, Покровську та Кураховому. Війська РФ готуються розпочати битву за Покровськ і підходитимуть до міста з півдня та південного сходу після недавнього захоплення Селидового (на південний схід від Покровська).

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Теги: Донеччина військові Володимир Зеленський державні нагороди фронт Покровськ

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