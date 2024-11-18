Зеленський відвідав один із найнапруженіших напрямків фронту (фото, відео)
У День сержанта президент відзначив захисників і захисниць державними нагородами
Президент Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ Донецької області. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.
Зеленський заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську.
Ласійчук доповів про тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами.
Президент також заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового, інших ключових напрямків.
Глава держави поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.
«Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність», – сказав Зеленський.
Він відзначив захисників і захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» чотирьом воїнам. Її отримали:
- молодший сержант Віталій Гавриленко. Цьогоріч у липні він розробив план і здійснив евакуацію 14 жителів Максимільянівки на Донеччині, де намагалася закріпитися ворожа ДРГ. Неодноразово очолював штурмову групу під час зачистки села. Особисто взяв у полон трьох розвідників, які надали цінну інформацію. Це допомогло зірвати плани ворога, дізнатися координати засідок і місць, де зберігаються боєприпаси.
- головний сержант Андрій Гринь. Під час безперервних штурмів з боку ворога організував прицільний вогонь батареї, завдяки чому вдалося знищити близько 20 російських окупантів, пошкодити чотири одиниці бойової техніки та зупинити просування противника. Також у вересні цього року особисто керував розрахунком гармати й замінував критичні ділянки. Завдяки цьому вдалося не допустити прориву ворога та зміцнити оборонні рубежі підрозділу.
- сержант Артур Маскевич. Очолював штурмову групу в районі Тоненького та керував позиціями оборони парашутно-десантної роти поблизу Крутого Яру. Під час одного з боїв потрапив під обстріл, дістав поранення та важку контузію, але зміг сам надати собі допомогу та ще близько 12 годин вів бій, поки не прибуло підкріплення.
- сержант Костянтин Плосконос. Під час наступу російських окупантів поблизу Парасковіївки організував оборонні дії та безпосередньо взяв на себе керування боєм, вивів із ладу танк Т-72 і дві бойові броньовані машини. Цьогоріч у вересні очолював групу саперів, яка встановлювала загородження. Унаслідок ворожого мінометного обстрілу двоє побратимів зазнали поранення. Костянтин Плосконос надав їм медичну допомогу, евакуював до укриття, а потім закінчив виконувати завдання.
«Дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячний за вашу сміливість, ваш досвід», – додав президент.
Президент Зеленський відвідав захисників Покровська і відзначив їх нагородами
«Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально росією. Ворог щоденно отримує відповідь», - наголосив глава держави. pic.twitter.com/qk54z8hgXx
Нагадаємо, російський блогер, нагороджений Кремлем, зазначив, що російські війська взимку 2024-2025 років намагатимуться зосередити бойові дії в «населених пунктах, а не на відкритих полях». Згідно з його словами, Росія планує спрямувати основні наступальні зусилля цієї зими на Торецьку, Покровську та Кураховому. Війська РФ готуються розпочати битву за Покровськ і підходитимуть до міста з півдня та південного сходу після недавнього захоплення Селидового (на південний схід від Покровська).
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