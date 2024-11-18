Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Взимку росіяни не зупиняться, а захоплюватимуть прифронтові міста – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Взимку росіяни не зупиняться, а захоплюватимуть прифронтові міста – ISW
Росіяни планують подальші захоплення міст
фото з відкритих джерел

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, взимку росіяни не зупиняться

Взимку 2024-2025 років війська Російської Федерації, ймовірно, зосередяться на захопленні прифронтових міст України, застосовуючи тактику міських боїв, і спробують нейтралізувати переваги українських безпілотників та обмеження у використанні російської бронетехніки. Про це повідомляє звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Михайло Звінчук, засновник і директор відомого телеграм-каналу «Рибар» та проекту в соціальних мережах, нагороджений Кремлем, в інтерв'ю російськомовному діаспорному каналу RTVI 16 листопада зазначив, що російські війська взимку 2024-2025 років намагатимуться зосередити бойові дії в «населених пунктах, а не на відкритих полях».

Згідно з його словами, Росія планує зосередити основні наступальні зусилля цієї зими на Торецьку, Покровську та Кураховому. Війська РФ готуються розпочати битву за Покровськ і підходитимуть до міста з півдня та південного сходу після недавнього захоплення Селидового (на південний схід від Покровська).

Як зазначили в Інституті, російське військове командування може вважати, що міські бої є більш відповідними для поточного стилю бойових дій російської піхоти, оскільки багатоповерхові будівлі можуть надати піхоті кращий захист від українських операторів безпілотників, порівняно з деревами на відкритій місцевості.

Аналітики Інституту також припускають, що командування РФ може вибрати міські бої, щоб уникнути додаткових витрат, які просування через сільські території та населені пункти накладає на російську бронетехніку та резерви.

«Російське військове командування, ймовірно, оцінило, що нейтралізація переваги українських безпілотників та зменшення втрат російської бронетехніки у міських боях виправдовує значні людські втрати, які будуть спричинені виснажливими наступальними операціями в прифронтових містах та населених пунктах», – йдеться в звіті ISW.

До слова, російські війська навесні розпочали спроби наступу з метою захоплення Покровська на Донеччині, однак українські захисники успішно стримали ворога, не дозволивши йому взяти місто.

Нагадаємо, хоча ситуація на фронті виглядає поганою для України, для Росії вона теж далеко не така райдужна, як намагається подавати російська пропаганда. Особливо якщо порівняти російські втрати із їхніми територіальними здобутками, пише CNN.

Зауважимо, що евакуація з Покровська триває, лікарні у місті уже немає, бо її вивезли. Про це розповів керівник волонтерської організації «Троянда на руці» Олександр Гуманюк в ефірі Громадського радіо.

Читайте також:

Теги: росія пропаганда радіо місто евакуація втрати росіяни обмеження Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На одну з підстанцій «Укренерго» в Одеській області був скерований прямий ворожий удар
На Одещині під час російської атаки загинули двоє енергетиків
Вчора, 17:46
Дзвінок Шольца до Путіна – це як відкрити скриньку Пандори
Російський газовий транзит. Може, нарешті зупинимо це?
16 листопада, 13:31
Київ об’єднав три застосунки для вирішення побутових питань
Київ об’єднав три застосунки для вирішення побутових питань
14 листопада, 15:42
Міністр закордонних справ Сергій Лавров поїде до Бразилії
Стало відомо, хто поїде на саміт G20 до Бразилії замість Путіна
12 листопада, 20:44
Росіяни атакували дронами столицю
Атака дронів на Київ. У Печерському районі сталося руйнування конструкцій будинку
7 листопада, 05:40
Ситуація на фронті станом на 7 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2024 року
7 листопада, 00:00
Генсек ООН повертається із саміту БРІКС
«БРІКС представляє майже половину населення планети»: Гуттереш підкреслив важливість організації
26 жовтня, 06:05
Росія нарощує частку експорту своєї нафти
Тіньовий флот і мовчання України: чи справді чиновники не в темі?
25 жовтня, 18:02
Південна Корея пообіцяла «не сидіти склавши руки» у відповідь на відправку північнокорейський військових до РФ
Південна Корея повідомила, за якої умови відправить зброю Україні
24 жовтня, 16:00

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
Взимку росіяни не зупиняться, а захоплюватимуть прифронтові міста – ISW
Взимку росіяни не зупиняться, а захоплюватимуть прифронтові міста – ISW
Захисники Покровська заставили росіян змінити плани на війну в Україні – ISW
Захисники Покровська заставили росіян змінити плани на війну в Україні – ISW
Курахове, Куп'янськ та Часів Яр: де просунулись росіяни – карти ISW
Курахове, Куп'янськ та Часів Яр: де просунулись росіяни – карти ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
51K
Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
29K
Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету
12K
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
7422
Втрати ворога станом на 17 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua