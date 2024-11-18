Взимку росіяни не зупиняться, а захоплюватимуть прифронтові міста – ISW

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, взимку росіяни не зупиняться

Взимку 2024-2025 років війська Російської Федерації, ймовірно, зосередяться на захопленні прифронтових міст України, застосовуючи тактику міських боїв, і спробують нейтралізувати переваги українських безпілотників та обмеження у використанні російської бронетехніки. Про це повідомляє звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Михайло Звінчук, засновник і директор відомого телеграм-каналу «Рибар» та проекту в соціальних мережах, нагороджений Кремлем, в інтерв'ю російськомовному діаспорному каналу RTVI 16 листопада зазначив, що російські війська взимку 2024-2025 років намагатимуться зосередити бойові дії в «населених пунктах, а не на відкритих полях».

Згідно з його словами, Росія планує зосередити основні наступальні зусилля цієї зими на Торецьку, Покровську та Кураховому. Війська РФ готуються розпочати битву за Покровськ і підходитимуть до міста з півдня та південного сходу після недавнього захоплення Селидового (на південний схід від Покровська).

Як зазначили в Інституті, російське військове командування може вважати, що міські бої є більш відповідними для поточного стилю бойових дій російської піхоти, оскільки багатоповерхові будівлі можуть надати піхоті кращий захист від українських операторів безпілотників, порівняно з деревами на відкритій місцевості.

Аналітики Інституту також припускають, що командування РФ може вибрати міські бої, щоб уникнути додаткових витрат, які просування через сільські території та населені пункти накладає на російську бронетехніку та резерви.

«Російське військове командування, ймовірно, оцінило, що нейтралізація переваги українських безпілотників та зменшення втрат російської бронетехніки у міських боях виправдовує значні людські втрати, які будуть спричинені виснажливими наступальними операціями в прифронтових містах та населених пунктах», – йдеться в звіті ISW.

До слова, російські війська навесні розпочали спроби наступу з метою захоплення Покровська на Донеччині, однак українські захисники успішно стримали ворога, не дозволивши йому взяти місто.

Нагадаємо, хоча ситуація на фронті виглядає поганою для України, для Росії вона теж далеко не така райдужна, як намагається подавати російська пропаганда. Особливо якщо порівняти російські втрати із їхніми територіальними здобутками, пише CNN.

Зауважимо, що евакуація з Покровська триває, лікарні у місті уже немає, бо її вивезли. Про це розповів керівник волонтерської організації «Троянда на руці» Олександр Гуманюк в ефірі Громадського радіо.