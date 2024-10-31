Південна Корея отримає від України детальний запит про зброю – Зеленський 

Зеленський не знає, як відповість на запит України Сеул, але Україні потрібна додаткова артилерія, протиповітряна оборона та інші важливі речі

Україна планує найближчим часом передати Південній Кореї детальний запит, який включатиме необхідну для українських захисників зброю. Про це йдеться в інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для південнокорейського телеканалу KBS.

Очільник держави нагадав, що Україна дуже акуратно поводилася стосовно Південної Кореї, Південна Корея також акуратно поводилася щодо України.

«Але зараз після того, як КНДР отримала офіційний статус того, хто прийшов воювати проти України, наш запит буде детальним, він буде разом з моїм представником, який приїде до Південної Кореї найближчим часом. І ми говоритимемо про зброю», – зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що не знає, як відповість на такий запит Сеул, але Україна потребує додаткової зброї: українським захисникам необхідні артилерія, протиповітряна оборона та інші важливі речі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Про це в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS заявив президент України Володимир Зеленський. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.