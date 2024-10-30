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Україна готує на другий Саміт миру план із трьох пунктів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна готує на другий Саміт миру план із трьох пунктів
Саміту миру у Швейцарії, який організувала Україна 15-16 червня 2024 року
фото: Офіс президента України

Никифоров: «Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою»

Україна готує план із трьох пунктів, який буде надано на другому Саміті миру. Про це в ефірі національного телемарафону в середу. повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

«Підготовка до другого Саміту миру - це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою», – сказав Никифоров.  

Нагадаємо, Україна планує до кінця 2024 року організувати другий Саміт миру за участі Росії.

Раніше радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна заявила, що Другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024, як очікувалося. Однак президент України Володимир Зеленський повідомив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни у листопаді.

Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі. 

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав. 

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.

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Теги: саміт Володимир Зеленський Україна президент Сергій Никифоров Андрій Єрмак прессекретар

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