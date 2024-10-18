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Україна повернула тіла 501 полеглого захисника

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна повернула тіла 501 полеглого захисника
Координаційний штаб висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в поверненні тіл загиблих воїнів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Репатрійовані, зокрема, 382 тіла захисників України, які загинули на Авдіївському напрямку, 56 тіл полеглих воїнів із Бахмутського напрямку, 45 – із Мар’їнського, шість – із Вугледарського, чотири – із Запорізького, сім – із Луганського напрямку.

Також вдалося повернути одне тіло з моргу на території Росії.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ, після чого правоохоронці разом із судово-медичними експертами встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Зазначається, що повернення полеглих захисників відбулося завдяки взаємодії Коордштабу зі Службою безпеки України, ЗСУ, Міністерством внутрішніх справ, Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій та іншими структурами сектору безпеки й оборони України.

Окрему подяку Координаційний штаб висловив Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в поверненні тіл загиблих воїнів.

«Главком» раніше писав, що в Україні на лінії фронту діє кілька організацій, які займаються пошуком та вивезенням тіл загиблих. Одна з найбільших – пошуковий загін «Плацдарм». Протягом останніх 10 років її керівник і засновник Олексій Юков працював на волонтерських засадах. Він зареєстрував свій загін ще у 2013 році. Завдяки донатам та фінансовій підтримці небайдужих йому вдавалось весь цей час підтримувати активну діяльність організації, ідентифікувати та повернути додому сотні тіл. Ситуація змінилася у цьому році, коли «Плацдарм» взяла під своє крило держава і хлопці почали працювати при Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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Теги: росія ЗСУ війна військові Україна

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