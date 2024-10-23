Убивства та зґвалтування. Бойовик Кадирова оприлюднив цифри злочинів російських військових на Курщині

Російська влада на офіційному рівні замовчує кількість злочинів, скоєних російськими військовими

Російські військові скоїли 187 злочинів у Курській області. Про це повідомив бойовик Кадирова, командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов в інтерв'ю пропагандисту Максиму Калашнікову, передає «Агентство».

За словами Алаудінова, він дізнався про цю інформацію від начальника УМВС по Курській області Віктора Косарєва. Серед злочинів російських військових є вбивства та зґвалтування. При цьому нібито жодна з них не вчинена бійцями «Ахмата». Період, упродовж якого реєструвалися ці злочини, Алаудінов не назвав.

«Я зараз на Курскому напрямку. Я відразу ж сходив до начальника УМВС Курської області (Віктора Косарєва) і поставив йому в лоб питання: «Які у вас проблеми з «Ахматом» як тільки я сюди зайшов?». Він усміхнувся і сказав: «У нас на території скоєно 187 злочинів військовими. Це вбивства, зґвалтування, інше, інше. Жодного з цих злочинів не вчинили бійці підрозділу «Ахмат», – сказав Алаудінов.

Бойовик Кадирова, командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов повідомив, що російські військові скоїли 187 злочинів у Курській області pic.twitter.com/5xHbiYA6CG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2024

Російська влада на офіційному рівні замовчує кількість злочинів, скоєних російськими військовими на Курщині. При цьому на камери відеоспостереження неодноразово потрапляли випадки мародерства з боку росіян.

Нагадаємо, через два з половиною місяці після початку Курської операції ЗСУ ворог визнає: бої на Курщині йому даються найтяжче. Про це заявив один із бойовиків Рамзана Кадирова, командир загону спецназу «Ахмат» із позивним Аїд. Зазначимо, що Курська операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року.

Також під час обміну полоненими, який відбувся 18 жовтня, до Росії повернувся боєць спецпідрозділу «Ахмат» Акраман Масхабов. Він потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.

До слова, Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року - повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли.