Розвідка пояснила, чому російська влада переслідує генералів, призначених під час Шойгу

Мета переслідувань не повне викорінення корупції – британська розвідка

Російська влада з ентузіазмом переслідує генералів, призначених під час Шойгу. Така поведінка є фундаментальною для функціонування режиму. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

У звіті зазначається, що російський генерал-майор Олександр Оглоблін заарештований і перебуває в СІЗО за звинуваченням в отриманні 10 млн рублів (близько $100 тис., – «Главком») хабаря. Його він отримав від телекомунікаційної компанії як заохочення до виконання контрактів міністерства оборони Росії.

Британська розвідка зауважує, що раніше Оглоблін був засуджений до чотирьох з половиною років позбавлення волі за звинуваченнями в розкраданні. Його достроково звільнили після свідчень проти свого колишнього начальника – заступника очільника генштабу та головного управління зв’язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. Його затримали у травні 2024 року.

«Другий арешт Оглобліна свідчить про те, що російська влада продовжує з ентузіазмом висувати звинувачення в корупції проти діючих і колишніх чиновників оборони (призначених в епоху ексміністра оборони Сергія Шойгу), навіть після отримання початкових вироків. Метою російської влади майже напевно є не повне викорінення корупції, така поведінка є фундаментальною для функціонування режиму», – йдеться у звіті.

Розвідка додає: «Натомість російська влада, ймовірно, прагне обмежити корупцію до більш керованих рівнів, які мають менш радикальний вплив на функціонування відомства».

Нагадаємо, що у серпні в Росії за підозрою в шахрайстві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Павла Попова. Йому загрожує до 10 років колонії.

Раніше повідомлялося, у Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.