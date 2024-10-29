Зеленський зустрівся з премʼєр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії

Володимир Зеленський подякував партнерам України за підтримку

Сьогодні, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з премʼєр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Норвегії Йонасом Гаром Стере, Швеції Ульфом Крістерссоном та Фінляндії Петтері Орпо в Рейкʼявіку. Про це повідомляє Офіс президента.

«У фокусі уваги продовження підтримки України, зокрема ключові потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української ППО та наших далекобійних спроможностей. Також реалізація пунктів плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру», – зауважив президент.

Володимир Зеленський подякував партнерам України за підтримку: «Разом маємо зберегти єдність у Європі, щоб прискорити наближення миру».

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Під час візиту він мав обговорити питання щодо підтримки плану перемоги, фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовки до зими, морської безпеки, обмеження російського тіньового флоту, оборонної підтримки, підготовки та оснащення українських воїнів.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном. Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем. Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Також у Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Ісландії Халлою Томасдоттір. Під час зустріч, зокрема, йшлося про реалізацію формули миру та підготовка до другого Саміту миру.