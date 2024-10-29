Носій особливих знань про Росію. Генерал Каволі та його місія в Україні

Військ НАТО в Україні ще немає, але їхній командувач вже давно тут…

У травні 2022 року президент США Джо Байден здійснив одну знакову кадрову ротацію. Він відправив у відставку призначеного ще його попередником Трампом Теда Волтерса, і посада Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стала вакантною.

Її обійняв Крістофер Джерард Каволі – чотиризірковий генерал американської армії з дуже довгим послужним списком.

Нині Каволі є, по суті, головним військовим куратором від Заходу та зв'язковим між українськими військовими та нашими партнерами.

«Главком» розповідає детальніше про людину, від якої не в останню чергу залежить розвиток подій на фронті.

Кандидатура Верховного командувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі призначається президентом США, затверджується Сенатом США та ухвалюється Північноатлантичною радою НАТО. З 1 липня 2022 року посаду обіймає Крістофер Каволі. Командувач сил НАТО в Європі призначається на невизначений термін – від одного до восьми років.

Іtaliano vero та «чоловік з вражаючою лисиною». Трохи фактів з біографії генерала

Крістофер Каволі народився у 1964-му у Німеччині. Його батьки мали італійське коріння, а сам Каволі присвятив життя та служіння Сполученим Штатам. Біографи генерала відзначають, що його дитинство минало на військових базах, адже і батько Каволі також служив в армії. У 1987 році молодий Крістофер закінчив Принстонський університет – паралельно із навчанням служив у Корпусі підготовки офіцерів запасу та був удостоєний відзнаки як найкращий кадет.

Тоді ж, у 1987-му, був зарахований до лав армії США, де служив спочатку у парашутно-десантному полку. У 1997 році він закінчив Йельський університет зі ступенем магістра у галузі російського та східноєвропейського мистецтва. Невідомо, чи вивчав Каволі Достоєвського та Пушкіна і як вони на нього вплинули, але російський аспект освіти генерала давався взнаки ще не раз. У 2001-2005 роках він очолював російський напрям в управління стратегічної політики та планування Об’єднаного штабу армії США, був «директором з Росії», як жартома писали про Каволі.

А до того служив у складі миротворчих сил у Боснії, брав участь у Афганській війні. Генерал, його дружина та двоє синів звикли до частих переїздів, таким був стиль життя і родини батьків Каволі, коли Крістофер іще був дитиною і підлітком. «Чоловік з вражаючою лисиною», як написало про Каволі видання Süddeutsche Zeitung, не боїться труднощів та обожнює виклики. Напевно, такі особливості характеру військового і посприяли його просуванню кар’єрною драбиною.

У 2013 році Крістофер Каволі отримав звання бригадного генерала. У 2016-му він став генерал-майором, а у 2017 році був підвищений до генерал-лейтенанта. У 2016-2018 роках командував 25-ю піхотною дивізією в Гонолулу. У 2016-му призначений командувачем Армії США в Європі, а з 2020-го – керівником об'єднаного командування в Європі та Африці.

Володимир Зеленський та Крістофер Каволі у цивільному стоп-кадр: facebook.com/zelenskyy.official

Рішення призначити Каволі Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі було мотивоване тим, що генерал має «особливі знання про Росію». Джо Байден зважив на увесь його попередній досвід та вирішив, що ця кандидатура є оптимальною. Особливо з огляду на повномасштабну агресію, яку Москва розпочала проти України. Каволі, окрім англійської, володіє також рідною італійською, французькою та російською. Української ще не вивчив, проте, зважаючи на його залученість в події в Україні, можливо, зробить це за якийсь час.

«Росія є хронічною загрозою»

Західні медіа пишуть, що «Каволі давно стурбований Росією Володимира Путіна». Іще до 2022 року генерал відзначав, що агресивність РФ та небезпека, яка походить від цієї держави, неухильно зростають. Нині він з іронією згадує те, як НАТО «шукала собі завдання на початку ХХІ століття і бачила його у боротьбі з тероризмом». Тоді як готуватися слід було до протистояння саме з Росією.

«У 2013 році останні танки США покинули Європу. Через рік Росія завоювала частину східної України та анексувала Крим», – сказав генерал в онлайн-лекції у 2021 році. «Американська важка техніка та тисячі солдатів швидко повернулися, тому що зрештою тільки армія США може захистити членів НАТО у Східній та Південно-Східній Європі», – додав він.

Будучи головнокомандувачем армії США в Європі та Африці, Каволі запланував кілька масштабних навчань, під час яких тисячі солдатів і значна кількість обладнання були перекинуті через Атлантику. Генерал мав намір відпрацювати розгортання військ та техніки, необхідні для захисту територій держав-членів Альянсу. Росія більше не є партнером НАТО, тож увага має бути зосереджена на обороні та стримуванні, наголошував Каволі. «Росія є хронічною загрозою», – резюмував генерал.

«Росія не подала жодних ознак того, що вона збирається зупинитися, і вона не має наміру зупинятися в Україні», – додав він, виступаючи на слуханнях у Конгресі США, котрі були присвячені розгортанню американських військ у Європі.

Каволі повідомив, що наразі на європейському континенті дислоковано 83 тис. американських військовослужбовців. Їх чисельність слід збільшити, а також всебічно сприяти розвитку військової інфраструктури на американських базах – в тому числі і в Польщі, говорив він. «Настав час скористатися російськими невдачами в Україні, прискоривши модернізацію наших можливостей, розгортання військ і військову співпрацю, щоб випередити перебудову російської армії», – зазначив Каволі.

Рідкісний кадр: Крістофер Каволі (перший зліва) на Львівщині у 2018 році стоп-кадр: youtube.com/@army_tv_ua

ТОП-5 цитат, що визначають позицію Каволі у російсько-українській війні

Генерал схвалює ту стратегію, яку обрала Україна у протистоянні ворогу на окупованих територіях

На сході України ЗСУ «стоять в обороні», і це «відмінна стратегія, питання лише полягає у продовженні її виконання», зазначив Каволі на дискусії в Аспен Інституті. А продовження напряму залежить від допомоги Заходу, якої необхідно більше, ніж вважалося на початку війни.

«Один із викликів, який ми бачимо, і один із найбільших уроків, які, на мою думку, ми можемо здобути з війни в Україні, полягає в тому, що в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає довга робота, повна непередбачуваних поворотів. І це те, де ми зараз», – каже він.

А прогноз Каволі на майбутнє є таким: подальший хід війни залежатиме від здатності накопичувати «якісну силу швидше і скористатися цим, поки є вікно можливостей».

Каволі – незмінний лобіст постачання зброї Україні

Щоб Україна могла накопичити силу та не проґавити «вікно можливостей», Каволі постійно нагадує західним колегам про необхідність постачати нам озброєння. 9 жовтня 2024 року він передав до Конгресу США список зброї, яка має бути надана Україні якнайшвидше.

Про існування такого списку і такої вимоги дізналася CNN.

До переліку Каволі увійшли передусім крилаті ракети класу «повітря – земля» JASSM. Каволі закликає надати Україні американську систему зв'язку Link 16. Це мережа обміну даними, яка використовується членами НАТО. Вона особливо корисна для командування та управління протиповітряною і протиракетною обороною.

За даними CNN, Україна неодноразово робила запит на такі системи зв'язку, проте Вашингтон побоювався, що американські технології можуть потрапити до рук росіян. А щодо ракет, то у США вважають, що таке озброєння не буде корисним для України, оскільки Київ не має переваги у повітрі. Водночас, зазначає CNN, у США працюють над тим, щоб забезпечити Україну всім необхідним принаймні до кінця 2025 року.

Каволі та на той момент головком Валерій Залужний фото: ТГ-канал Залужного

Командувач наголошує: без партнерської допомоги Україна не вистоїть

«Україна може сама не витримати цю боротьбу. Сполучені Штати, наші союзники та партнери повинні продовжувати забезпечувати Україну боєприпасами, зброєю та технікою», – зазначав він, виступаючи в американському Конгресі.

Росія втратила чимало своїх вояків, проте вона все одно продовжує становити загрозу для України, наголосив Каволі. Він попередив Конгрес, що Росія вже компенсувала свої втрати, і зробила це швидше, ніж очікувалося.

«Армія зараз фактично більша – на 15 відсотків – ніж була, коли вона вторглася в Україну. За 2023 рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 тисяч до 470 000», – сказав він.

Каволі переконаний: пауза у війні зробить Росію ще сильнішою

З огляду на ту динаміку, яку Росія демонструє зараз, вона скористається паузою у війні, аби ще більше посилити свій потенціал. Причому зробить це успішно, вважає Каволі.

«Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого альянсу. Ними командують ті самі люди, які вже сприймають нас як ворогів. Тож матимемо суперника з реальними навичками, масовістю та чітким наміром. Ось чому ми маємо бути готові і потребуємо збройних сил, які зможуть цьому протистояти», – заявив він в інтерв’ю Der Spiegel.

Генерал зазначив, що його дуже турбує співпраця Москви з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

«Загроза дуже серйозна. Тож НАТО повинно мати більше можливостей, ніж наш супротивник. Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати», – переконаний американський командувач.

Крістофер Каволі та генерал Павло Ткачук фото: посольство США в Україні

Попри все, Каволі вірить у нашу здатність вистояти та не розміняти мир на території

Дивлячись на російсько-українську війну без рожевих окулярів, генерал Каволі все ж вірить, що наша держава зможе зберегти суб’єктність та суверенітет. Виступаючи у Брюсселі на закритому засіданні Військового комітету НАТО, Каволі повідомив, що постійно контактує з українською стороною і вірить, що вона «втримається», інформує Radio France Internationale.

Наразі генерал переконаний, що ЗСУ продовжать боротися за повернення окупованих територій, але «для цього багато чого треба зробити, і це буде нелегко». Однак спільними зусиллями Україна мусить вистояти, бо на кону – не лише існування нашої держави. Російському диктатору Володимиру Путіну потрібна не просто Україна – він одержимий створенням нового світового порядку, вважає генерал Крістофер Каволі.

Наталія Лебідь, «Главком»