Зеленський заінтригував новими рішеннями та пожертва Залужного для армії: головне за ніч

Триває 336-й день повномасштабної війни Росії проти України

Президент Володимир Зеленський анонсував черговій кадрові зміни та заінтригував новим рішенням РНБО, Залужний пожертвував для армії $1 млн, отриманий у спадок, а Пентагон збільшить у шість разів виробництво боєприпасів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 25 січня.

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Таємне рішення РНБО та нові кадрові зміни

Президент України Володимир Зеленський своїм указом запровадив чергове рішення Ради нацбезпеки та оборони, суть якого поки що лишається таємною. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

Зеленський пообіцяв згодом оприлюднити деталі цього рішення РНБО.

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Крім того, президент анонсував нові кадрові рішення щодо українських чиновників. Зеленський зазначив, що кожні кадрові зміни оголошуватимуть публічно.

Переговори Зеленського з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зеленський, подякував Макрону за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни.

Своєю чергою Макрон підтвердив повну готовність Франції реагувати на потреби України. Французький президент підтримав мирний план Зеленського та заявив про свою рішучість підтримати ініціативу на міжнародній арені.

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Підписання карального закону для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8271, раніше ухвалений Верховною Радою, який передбачає посилення відповідальності для військовослужбовців.

Закон посилює покарання військових за порушення дисципліни. Також забороняє судам пом'якшувати покарання військовим за непослух, невиконання наказу, погрози начальнику чи насильство проти нього, дезертирство, самовільне залишення військової частини чи поля бою.

Збільшено строки та штрафи за порушення, запроваджується огляд військовою службою правопорядку резервістів та військовозобов'язаних на факт сп'яніння.

Величезна пожертва Залужного для української армії

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний отримав у спадок зі США $1 млн, після чого передав гроші на потреби української армії. Про це повідомило видання The New York Times.

Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ.

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Пентагон збільшить виробництво боєприпасів для України

Внаслідок війни, розв’язаної РФ проти України, а також через зобов’язання США допомагати українцям озброєнням, керівництво Пентагону прийняло рішення збільшити щонайменше в шість разів виробництво артилерійських снарядів.

Пентагон намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500% впродовж наступних двох років, довівши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни.

При цьому інвестуються мільярди доларів, щоби компенсувати дефіцит боєприпасів, спричинений війною РФ в Україні та створити запаси для майбутніх потенційних конфліктів.

Нагадаємо, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.