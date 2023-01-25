Президент підписав новий каральний закон для ЗСУ

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності в армії

Закон посилює покарання військових порушення дисципліни

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 8271, раніше ухвалений Верховною радою, який передбачає посилення відповідальності для військовослужбовців. Про це повідомляється на сайті парламенту.



У картці документа сказано, що закон надійшов до Ради за підписом президента. Законопроєкт було затверджено парламентом 13 грудня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він посилює покарання військових порушення дисципліни. Також забороняє судам пом'якшувати покарання військовим за непослух, невиконання наказу, погрози начальнику чи насильство проти нього, дезертирство, самовільне залишення військової частини чи поля бою.

Збільшено строки та штрафи за порушення, запроваджується огляд військовою службою правопорядку резервістів та військовозобов'язаних на факт сп'яніння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових, набрала понад 25 тис потрібних голосів.

Цей законопроєкт був проголосований у Верховній Раді 13 грудня. Його підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу».