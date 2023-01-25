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Як допоможе Україні отримання танків від Заходу: оцінка ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як допоможе Україні отримання танків від Заходу: оцінка ISW
Олаф Шольц ухвалив рішення відправити танки німецького виробництва Leopard 2 Україні
фото з відкритих джерел

Для контрнаступу Україні потрібно 300 основних бойових танків

Коаліція країн-членів НАТО надішле Україні сучасні основні бойові танки. Це допоможе Україні вести механізовану боротьбу для перемоги над російськими загарбницькими військами та звільнення окупованих територій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, повідомлялося, що президент США Джо Байден готується відправити в Україну «значну кількість» танків Abrams M1 і що Білий дім може оголосити про поставку вже 25 січня. 

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив доставити в Україну щонайменше одну танкову роту (14 танків) танків Leopard 2. Термін поки що не названо.

Польща, ймовірно, направить Україні танки Leopard 2 після рішення Німеччини. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 24 січня заявив, що Польща офіційно звернулася до Німеччини з проханням надати дозвіл на передачу польських танків Leopard 2 Україні.

Також британські офіційні особи підтвердили, що Сполучене Королівство надішле Україні 14 танків Challenger 2.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості відправки Францією Україні танків Leclerc.

«Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовану боротьбу для перемоги над російськими військовими та звільнення території України. Раніше ISW оцінювало, що Захід сприяв нездатності України скористатися перевагами стримування російських сил у Бахмуті шляхом повільного переміщення або утримання систем озброєння та поставок, необхідних для широкомасштабних контрнаступальних операцій», – зазначили аналітики ISW.

Вони нагадали також, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше наголошував, що Україні потрібно 300 основних бойових танків (серед інших систем озброєння) для того, щоб українські сили могли контрнаступати.

Ключові висновки ISW:

  • Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов продовжив спроби показати себе та традиційний російський військовий командний склад справжніми захисниками Росії.
  • 23 січня російське видання РБК повідомило, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив генерал-полковника Сергія Кузовлєва командувачем Південного військового округу (ПВО), а генерал-лейтенанта Євгена Нікіфорова — командувачем Західного військового округу (ЗВО).
  • Російські сили продовжували обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна, а українські сили, як повідомляється, продовжували контрнаступальні операції поблизу Кремінної.
  • Російські війська продовжували наносити наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька. Російські війська досягли незначних територіальних здобутків поблизу Бахмута.
  • Російські джерела стверджували, ймовірно, щоб відвернути увагу від відсутності прогресу в Бахмуті, що російські війська розпочали наступ навколо Вугледара.
  • Російські війська, ймовірно, продовжували проводити обмежені та локалізовані наземні атаки в Запорізькій області, але, ймовірно, не досягли територіальних здобутків, що ще більше підриває попередні територіальні претензії представника окупантів у Запорізькій області Володимира Рогова.
  • Український спецназ 23-24 січня провів рейд на річці Дніпро в Херсонській області.
  • Російська влада, ймовірно, продовжує зусилля з мобілізації етнічних меншин на війну.
  • Повідомляється, що російська оборонно-промислова база нарощує виробництво безпілотників і боєприпасів.
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Теги: росія окупанти війна Україна озброєння танки

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