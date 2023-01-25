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Пентагон збільшить виробництво артилерії для України в шість разів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Пентагон збільшить виробництво артилерії для України в шість разів
фото з відкритих джерел

Інвестуються мільярди доларів, щоби компенсувати дефіцит боєприпасів, спричинений війною РФ в Україн

Внаслідок війни, розв’язаної РФ проти України, а також через зобов’язання США допомагати українцям озброєнням, керівництво Пентагону прийняло рішення збільшити щонайменше в шість разів виробництво артилерійських снарядів.
Про це повідомляє  The New York Times.

«Пентагон намагається збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500% впродовж наступних двох років, довівши виробництво звичайних боєприпасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни»,- зазначається в повідомленні.

При цьому інвестуються мільярди доларів, щоби компенсувати дефіцит боєприпасів, спричинений війною РФ в Україні та створити запаси для майбутніх потенційних конфліктів.

Зусилля включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, що в США називають частиною «найагресивнішої за майже 40 років» модернізації бази оборонної промисловості США.

До вторгнення РФ в Україну 24 лютого минулого року, для Армії США було достатнім рівнем виробництво 14,4 тисячі некерованих снарядів на місяць. Втім, виділення боєприпасів в якості допомоги Україні зі складів Пентагону спонукала керівництво міноборони США потроїти виробничі цілі у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, щоби зрештою вони могли виготовляти 90 тисяч або більше снарядів на місяць.

Якщо раніше, після тривалих запевнень у технічній недоцільності передачі  Abrams Україні, американські партнери погодилися надати нашим військовим 10  одиниць такої техніки, то нині вже йдеться про 30 танків.

Як пише видання, Abrams відправлятимуться в нашу країну, ймовірно, за Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative). Вона дозволяє Вашингтону фінансувати закупівлю зброї та обладнання, а не вилучати їх із наявних запасів США.

Джерела, на які посилається Politico, пов’язують рішення адміністрації президента США із публічним протистоянням між офіційними особами Вашингтона та Берліна щодо танків Leopard. Свого часу канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що може погодитись на передачу Україні Leopard, якщо США у свою чергу поставлять Abrams. 

У вівторок, 24 січня, стало відомо про те, що  Шольц прийняв рішення відправити танки німецького виробництва вітчизняним військовим у кількості 14 одиниць.

Теги: Міноборони Пентагон 24 лютого

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