Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії

Українські дрони та ракети вже здатні досягати російських об'єктів від Ямалу до Західного Сибіру

Українські далекобійні засоби ураження вже можуть досягати російських об'єктів на лінії від Ямалу до Західного Сибіру. Водночас Україна працює над збільшенням дальності польоту власних дронів і ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що заслухав доповідь про результати далекобійних ударів по території Росії у вересні та жовтні.

«На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські об'єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій», – заявив Зеленський.

Президент подякував українським військовим за результативність операцій та наголосив, що Україна відповідатиме на російські атаки проти своїх міст і громад.

За підсумками доповіді визначили ключові напрямки подальшого застосування далекобійного озброєння. Зокрема, планують розширювати підрозділи, які здійснюють такі удари.

Йдеться про нарощування можливостей Служби безпеки України, зокрема Центру спеціальних операцій «Альфа», розвідувальних органів та інших складових Сил оборони.

Окремо Зеленський повідомив про переговори з виробниками далекобійної зброї. Деталей щодо нових розробок або термінів їхнього впровадження президент не розкрив.

Глава держави назвав розвиток українських далекобійних спроможностей однією з гарантій безпеки держави як під час війни, так і після її завершення.

5 жовтня Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії. За словами президента, командування Сил оборони отримало нові завдання, однак конкретні цілі він не розкрив.

Також «Главком» писав про застосування української ракети «Нептун» для удару по російському аеродрому. За заявою Зеленського, унаслідок операції було уражено російські літаки, які використовували для атак на Україну.