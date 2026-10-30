Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії
Володимир Зеленський провів нараду щодо результатів далекобійних ударів та подальшого розвитку українського озброєння
Фото: офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського

Українські дрони та ракети вже здатні досягати російських об'єктів від Ямалу до Західного Сибіру

Українські далекобійні засоби ураження вже можуть досягати російських об'єктів на лінії від Ямалу до Західного Сибіру. Водночас Україна працює над збільшенням дальності польоту власних дронів і ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що заслухав доповідь про результати далекобійних ударів по території Росії у вересні та жовтні.

«На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські об'єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій», – заявив Зеленський.

Президент подякував українським військовим за результативність операцій та наголосив, що Україна відповідатиме на російські атаки проти своїх міст і громад.

За підсумками доповіді визначили ключові напрямки подальшого застосування далекобійного озброєння. Зокрема, планують розширювати підрозділи, які здійснюють такі удари.

Йдеться про нарощування можливостей Служби безпеки України, зокрема Центру спеціальних операцій «Альфа», розвідувальних органів та інших складових Сил оборони.

Окремо Зеленський повідомив про переговори з виробниками далекобійної зброї. Деталей щодо нових розробок або термінів їхнього впровадження президент не розкрив.

Глава держави назвав розвиток українських далекобійних спроможностей однією з гарантій безпеки держави як під час війни, так і після її завершення.

5 жовтня Зеленський анонсував нові далекобійні удари по Росії. За словами президента, командування Сил оборони отримало нові завдання, однак конкретні цілі він не розкрив.

Також «Главком» писав про застосування української ракети «Нептун» для удару по російському аеродрому. За заявою Зеленського, унаслідок операції було уражено російські літаки, які використовували для атак на Україну.

Читайте також:

Теги: переговори озброєння президент Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Домінік Гашек: Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну та пограбувати її територію
Легендарний хокеїст порівняв Трампа і Путіна з Гітлером та Сталіним
12 жовтня, 13:04
Комплекс NMESIS призначений для ураження кораблів протикорабельними ракетами
США готують біля Тайваню військовий крок, здатний розгнівати Китай – Bloomberg
2 жовтня, 19:33
Міністр оборони подякував Німеччині за критично важливу підтримку
Україна отримала від Німеччини зброю проти реактивних шахедів – Міноборони
8 жовтня, 21:08
Частина таких підприємств належить до так званих «поличкових» компаній
В Україні працюють тисячі компаній із нульовим доходом: для чого вони потрібні
12 жовтня, 09:13
Балістичні ракети FP-7 (праворуч) та FP-9 (ліворуч) під час міжнародної виставки MSPO 2026 у Польщі
Зеленський: ракета, здатна долетіти до Москви, вже на підході
3 жовтня, 20:37
За словами Наталії Птухи, періоди антициклону можуть бути і в жовтні, і в листопаді
«Укргідрометцентр» пояснив, що ховається за назвою «бабине літо» та скільки воно триває
4 жовтня, 18:59
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
13 жовтня, 23:50
Київ зазнав балістичної атаки
Росія атакувала Київ балістикою. Одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм
19 жовтня, 07:52
Прем'єр-міністр Норвегії, глава України, президент Фінляндії та спецпредставник Трампа розпочали переговори
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Норвегії: перші деталі (відео)
20 жовтня, 17:14

Події в Україні

Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії
Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії
Росіяни повторно атакували залізничний вокзал Дніпра
Росіяни повторно атакували залізничний вокзал Дніпра
Мер Енергодара у вигнанні розповів, до чого довели російські окупанти місто, яке раніше процвітало
Мер Енергодара у вигнанні розповів, до чого довели російські окупанти місто, яке раніше процвітало
Атака на Кременчук: росіяни вбили матір близнюків у день народження її чоловіка
Атака на Кременчук: росіяни вбили матір близнюків у день народження її чоловіка
З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак
З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак
Російські хакери атакують держустанови під виглядом ДТЕК
Російські хакери атакують держустанови під виглядом ДТЕК

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
112K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua