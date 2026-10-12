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Легендарний хокеїст порівняв Трампа і Путіна з Гітлером та Сталіним

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний хокеїст порівняв Трампа і Путіна з Гітлером та Сталіним
Домінік Гашек: Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну та пограбувати її територію
фото: Getty Images

Хокейний голкіпер Гашек вважає, що Трампу і Путіну не вдасться досягти своїх задумів щодо України

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Гашека.

«Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну та пограбувати її територію, подібно до того, як Гітлер і Сталін об’єдналися в 1939 році, щоб окупувати Польщу. Цього разу, однак, результат буде абсолютно іншим», – написав в Х Гашек.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Росія порушила енергетичне перемир’я, оголошене Трампом. За його словами, російські війська продовжують щодня атакувати українські електростанції, енергомережі та інші об’єкти інфраструктури.

Як повідомлялося, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності». Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

Теги: хокей війна путін Йосип Сталін Дональд Трамп Адольф Гітлер переговори

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