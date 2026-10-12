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В Україні працюють тисячі компаній із нульовим доходом: для чого вони потрібні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В Україні працюють тисячі компаній із нульовим доходом: для чого вони потрібні
Частина таких підприємств належить до так званих «поличкових» компаній
фото: glavcom.ua

Такі підприємства можуть створювати заздалегідь, а згодом продавати тим, кому потрібна готова юридична особа

В Україні є тисячі компаній, які не отримують доходу, але продовжують існувати в державному реєстрі. Частина таких підприємств належить до так званих «поличкових» компаній – юридичних осіб, створених заздалегідь і призначених для подальшого продажу. Їх використовують ті, хто хоче отримати готовий бізнес замість реєстрації нового підприємства. Про це йдеться в аналітиці Opendatabot, пише «Главком».

Що таке «поличкові» компанії

«Поличковими» називають компанії, які зареєстрували, але не використовують для активної господарської діяльності. Вони можуть тривалий час не мати доходів і працівників, однак залишатися юридично активними.

Такі підприємства створюють із розрахунком на майбутній продаж. Покупець отримує вже зареєстровану юридичну особу й може змінити її власників, керівника або інші реєстраційні дані відповідно до законодавства.

Навіщо купують компанії без доходу

Одна з причин – економія часу. Замість проходження процедури створення нового підприємства покупець може придбати вже зареєстровану компанію. Це може бути актуально для підприємців, яким потрібно швидко розпочати роботу.

Водночас сама наявність реєстрації не означає, що компанія має ділову репутацію, активи чи реальну історію успішної діяльності. Нульовий дохід також не свідчить автоматично про порушення закону: підприємство могло бути створене для майбутнього проєкту або тимчасово не вести господарської діяльності.

Перед придбанням такого бізнесу важливо перевірити його реєстраційні дані, фінансову звітність, судові справи, податкові борги та можливі обтяження. Інакше разом із юридичною особою покупець може отримати невідомі йому ризики.

Чи означає нульовий дохід, що компанія фіктивна

Ні. Сам по собі нульовий дохід не доводить фіктивності підприємства або незаконного використання його реквізитів. Для висновків про порушення потрібні додаткові факти. Водночас «поличкові» компанії привертають увагу саме через те, що юридична особа може існувати без помітної господарської діяльності. 

Варто нагадати, що у вересні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% порівняно із серпнем, а в річному вимірі інфляція становить 10%. Найбільше з-поміж продуктів здорожчали яйця, а з-поміж послуг – освіта.

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Теги: бізнес Україна податки економіка

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