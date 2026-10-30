Зеленський відвідає Туреччину на запрошення Ердогана: названо дату

Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган під час попередньої зустрічі у Стамбулі

Президенти України та Туреччини планують обговорити війну, безпеку Чорного моря та розвиток співпраці між державами

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня здійснить робочий візит до Туреччини на запрошення турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана. Зустріч президентів запланована у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву керівника Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттіна Дурана.

За словами Дурана, під час переговорів сторони розглянуть подальший розвиток двосторонніх відносин, а також регіональні та міжнародні питання.

Окрему увагу приділять російсько-українській війні та безпековій ситуації в Чорному морі.

Турецька сторона офіційно анонсувала візит 30 жовтня. Водночас українська сторона наразі не підтверджувала поїздку Зеленського до Стамбула.

«Главком» повідомляв про готовність Зеленського до нового раунду переговорів у Стамбулі. Після зустрічі з Ердоганом президент України заявив, що Київ готовий до переговорів із Росією, зокрема на рівні лідерів.

Згодом Зеленський розкрив деталі домовленостей із турецьким президентом. Серед обговорених питань були майбутні дипломатичні зустрічі, співпраця в оборонній сфері та спільні енергетичні проєкти.