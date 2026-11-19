Окремо учасники зустрічі обговорюють дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру

Президент Володимир Зеленський назвав ключові теми зустрічі Коаліції охочих, яка відбувається за участю міжнародних партнерів України. Серед головних пріоритетів – фінансова підтримка від Європейського Союзу, зміцнення протиповітряної оборони та посилення оборонних можливостей України. Про це глава держави повідомив у своєму дописі, пише «Главком».

За словами Зеленського, українська сторона обговорює з партнерами необхідність якомога швидшої реалізації рішення ЄС про надання Україні 45 млрд євро для покриття бюджетних потреб.

Другим пріоритетом президент назвав посилення протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про підтримку через механізм PURL, а також зимовий пакет перехоплювачів балістичних ракет.

Третій напрям – розвиток нових оборонних спроможностей, які Україна може реалізувати спільно з європейськими партнерами.

Окремо учасники зустрічі обговорюють дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру.

«Вдячний кожному, хто посилює наш захист і працює на закінчення російської війни», – наголосив Зеленський.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський після зустрічей із європейськими лідерами в Берліні повідомив, що сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України, захист енергетичної інфраструктури та дипломатичні питання. За його словами, Київ розраховує на збільшення міжнародної підтримки.