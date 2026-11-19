Мерц: Ми знаємо, що війна завершиться лише тоді, коли буде дипломатичне рішення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партнери шукають нейтральні локації для майбутніх чотиристоронніх переговорів. Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі «коаліції охочих», передає «Главком».

За словами канцлера, поки що остаточної локації для перемовин у форматі Україна – Росія – Європа – США немає, але європейські партнери готові до перемовин з Росією.

«Це може бути, наприклад, в ОАЕ. Там ми зможемо представити нашу спільну європейську позицію. Сподіваюся, що Росія теж готова до цих перемовин у цьому форматі. Ми знаємо, що війна завершиться лише тоді, коли буде дипломатичне рішення. Але вона має завершитись тоді, коли будуть сильні гарантії безпеки і так, щоб Україна зберегла свою територіальну цілісність», – додав канцлер Німеччини.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про готовність Росії до переговорів із Європою. Водночас він звинуватив європейські держави в нерішучості та стверджував, що вони досі не визначилися, хто саме має представляти їх у можливому діалозі з Москвою.

Як повідомлялося, Росія дипломатичними каналами запропонувала представникам європейських держав приїхати до Москви, щоб обговорити їхню позицію щодо майбутньої системи безпеки в Європі. Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на пресконференції після переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.